Движение поездов будет приостановлено на нескольких линиях

Профсоюз RMT объявил о проведении забастовки на линии Bakerloo с 21 по 24 февраля, пишет City A.M. Машинисты недовольны грядущими изменениями в расписании движения поездов, которые собирается ввести со следующего месяца администрация TfL. По словам работников, новый график вызовет «невыносимый стресс».

TfL предупреждает пассажиров, что с 10:00 пятницы и до конца понедельника движение поездов будет приостановлено. Забастовка состоится в крайне неподходящее время, поскольку линии Circle, District, Hammersmith & City и Metropolitan также не будут работать в эти выходные из-за тестирования новой системы сигнализации. Также будет закрыт участок линии Northern между станциями Moorgate и Kennington.

Директор лондонского метрополитена Ник Дент призвал профсоюз продолжить переговоры, чтобы избежать транспортного коллапса, однако генеральный секретарь RMT Мик Кэш подтвердил, что протестная акция состоится в намеченные сроки. «Несмотря на усилия обеих сторон, проблемы с расписанием на линии Bakerloo так и не были решены. Профсоюз готов вести переговоры до пятницы», — рассказал он City A.M.