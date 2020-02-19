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Британское правительство вводит балльную иммиграционную систему

Британское правительство вводит балльную иммиграционную систему
Фото:123rf.com

Она позволит привлечь больше квалифицированных кадров и простимулировать экономический рост страны

Министерство внутренних дел объявило о запуске балльной системы оценки профессиональных качеств иммигрантов с 1 января 2021 года, говорится на сайте правительства.

По словам министра внутренних дел Прити Пател, это позволит привлечь «самых лучших работников со всего мира», повысить уровень иностранной рабочей силы в стране и восстановить контроль над границами. Новые правила будут действовать как для граждан Европейского союза, так и для жителей других стран.

Основные положения документа состоят в следующем:

– Свободное передвижение мигрантов закончится 01 января 2021 года. Правительство подчеркнуло, что говорит об этом заранее, чтобы предоставить достаточно времени для адаптации к новым правилам.

– Иммиграция по рабочей визе для работников с низкой квалификацией будет невозможна. Согласно отчету Консультативного комитета по миграции (MAC), в Великобритании находятся 170 тыс. иностранцев, не являющихся гражданами ЕС и занимающихся низкоквалифицированным трудом. Правительство стремится не допустить увеличения этой цифры.

– Квота для сезонных работников сельского хозяйства будет увеличена с 2,5 тыс. до 10 тыс. Несмотря на п.2, Великобритания по-прежнему нуждается в сезонных сельскохозяйственных работниках, которые помогут обработать растущие объемы урожая. Об этом было объявлено в еще рамках кампании Консервативной партии перед общенациональными выборами 12 декабря.

– Кандидатам на рабочую визу нужно будет набрать 70 баллов по новой системе. Баллы будут начисляться в зависимости от соответствия ряду критериев: наличия необходимых навыков и квалификаций, уровня владения английским языком, наличия предложения о трудоустройстве и/или степени PhD. Таблица приведена в п.6 документа на сайте правительства.

– Минимальный уровень зарплаты по рабочей визе снизится до £25,6 тыс. Правительство прислушалось к аргументам MAC и снизило зарплатный порог для высококвалифицированных мигрантов. Если кандидат на визу зарабатывает от вышеуказанной суммы, он получает 20 баллов.

– Будет введена балльная система для студенческих виз. Студенты наберут необходимый уровень, если предоставят предложение о поступлении в британское учебное заведение, документ о владении английским языком и выписку из банковского счета о наличии необходимой денежной суммы.

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