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Борис Джонсон достиг соглашения об условиях развода со своей супругой

Борис Джонсон достиг соглашения об условиях развода со своей супругой
Фото:flickr.com/chathamhouse

Премьер-министр и его супруга Марина Уилер договорились о разделе финансов

Борис Джонсон готовится расторгнуть брак с супругой Мариной Уилер, сообщает The Guardian. Пара достигла договоренности о разделе совместно нажитого имущества и общих сбережений спустя почти два года после расставания.

18 февраля судья по семейным делам Сара Гиббонс одобрила финансовое соглашение и позволила Марине Уилер подать заявление на развод. Интересы супругов на состоявшемся в Лондоне судебном слушании представляли их адвокаты, сами Джонсон и Уилер в суде не появились. Представителям прессы разрешили присутствовать на заседании, однако судья запретила им разглашать озвученную во время разбирательства информацию о финансовых аспектах договоренностей.

Джонсон и Уилер впервые объявили о разводе в сентябре 2018 года. Пара прожила вместе двадцать пять лет, воспитав в браке четверых детей. Сейчас премьер-министр проживает в резиденции на Даунинг-стрит со своей 31-летней подругой Керри Симондс.

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