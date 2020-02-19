﻿﻿﻿﻿﻿

Елизавета II запретила Гарри и Меган использовать бренд Sussex Royal

Елизавета II запретила Гарри и Меган использовать бренд Sussex Royal
Фото:instagram.com/sussexroyal

Они больше не представляют королевскую семью и не могут использовать слово «royal»

Ее Величество Елизавета II запретила принцу Гарри и Меган Маркл использовать торговую марку Sussex Royal, сообщает газета Mirror. Королева и ее советники решили, что герцог и герцогиня Сассекские должны отказаться от названия бренда, поскольку больше не являются работающими членами королевской семьи и не представляют британскую монархию.

«Поскольку герцог и герцогиня Сассексские отказываются от привилегий королевской семьи и намерены стремиться к финансовой независимости, использование слова «royal» в этом контексте недопустимо. Переговоры по поводу бренда продолжаются. Детали будут изложены в надлежащее время», — говорится в сообщении Букингемского дворца.

Гарри и Меган зарегистрировали торговую марку Sussex Royal в прошлом году для реализации целого ряда проектов — от собственной линии одежды до продажи канцелярских товаров, книг и учебных пособий. Кроме того, как сообщает Daily Mail, герцоги Сассекские потратили десятки тысяч фунтов на создание нового сайта Sussexroyal.com, который теперь придется переименовывать.

profile-sample2
Елизавета II запретила Гарри и Меган использовать бренд Sussex Royal
19-02-2020
profile-sample2
Британское правительство вводит балльную иммиграционную систему
19-02-2020
profile-sample2
Лучшие спектакли и мюзиклы Вест-Энда: идем на свидание
18-02-2020

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply
АФИША
Brickstudio
Brickstudio
Angliya - Britain's biggest Russian newspaper

Новые публикации

Angliya Newspaper

Контакты / Contacts
Подписка / Subscribe
Реклама / Advertising
Как подать объявление / Classified ads
Пользование сайтом/ Terms and Conditions
Частная информация / Privacy policy
Ticket Purchase Policy (T&C of Sale)
Архив / Archive

 

РЕКЛАМА
ОБЪЯВЛЕНИЯ/CLASSIFIEDS
BUSINESS PAGES – КАТАЛОГ КОМПАНИЙ
КОНТАКТЫ
БИЛЕТЫ

Англия в социальных сетях

Добавляйте «Англию» и будьте в курсе событий #Точки распространения газеты

© Copyright «Англия» – Наши на острове, крупнейшая независимая русскоязычная газета Великобритании.

Материалы сайта – собственность редакции. Любое использование и перепечатка только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на angliya.com

Skyrocket your business!

This site uses cookies and different analytics technologies to monitor how you interact with our Website or obtain data from third parties and collect your browser technical configuration data. Please visit our privacy policy to find more information about cookies.