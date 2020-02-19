Елизавета II запретила Гарри и Меган использовать бренд Sussex Royal

Они больше не представляют королевскую семью и не могут использовать слово «royal»

Ее Величество Елизавета II запретила принцу Гарри и Меган Маркл использовать торговую марку Sussex Royal, сообщает газета Mirror. Королева и ее советники решили, что герцог и герцогиня Сассекские должны отказаться от названия бренда, поскольку больше не являются работающими членами королевской семьи и не представляют британскую монархию.

«Поскольку герцог и герцогиня Сассексские отказываются от привилегий королевской семьи и намерены стремиться к финансовой независимости, использование слова «royal» в этом контексте недопустимо. Переговоры по поводу бренда продолжаются. Детали будут изложены в надлежащее время», — говорится в сообщении Букингемского дворца.

Гарри и Меган зарегистрировали торговую марку Sussex Royal в прошлом году для реализации целого ряда проектов — от собственной линии одежды до продажи канцелярских товаров, книг и учебных пособий. Кроме того, как сообщает Daily Mail, герцоги Сассекские потратили десятки тысяч фунтов на создание нового сайта Sussexroyal.com, который теперь придется переименовывать.