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Международный конкурс юных чтецов «Живая классика-2020»

Международный конкурс юных чтецов «Живая классика-2020»

Слоган конкурса – «Живой классику делаешь ты!»

«Живая классика» — это соревнование по чтению вслух (декламации) отрывков из прозаических произведений российских и зарубежных писателей на русском языке. Конкурс проводится в 80 странах мира, включая Великобританию.

В прослушивании могут принять участие дети и подростки в возрасте от десяти до 17 лет включительно.

Чтобы принять участие в конкурсе в трех номинациях (русский родной, русский второй язык, русский как иностранный), ребенок должен артистично прочитать по памяти отрывок из любого прозаического произведения русского автора на русском языке. Продолжительность выступления — две-три минуты.

Регистрация по ссылке youngreaders.ru максимально проста:

– Введите email.

– Письмо с кодом подтверждения придет на ваш ящик.

– Введите код на сайтe uk.youngreaders.ru, нажмите кнопку продолжить.

– Выберите статус – «международный», нажмите «Участвовать в конкурсе».

– Заполните все поля. Нажмите «Участвовать в конкурсе». 


 

Главный приз – путевка в детский лагерь «Артек» на берегу Черного моря, где пройдет международный финал «Живой классики».

Национальный отборочный этап состоится 21 марта в центре Лондона. Победители национального этапа награждаются поездкой в МДЦ «Артек» и становятся участниками международного финала.

Для младших любителей литературы семи-десяти лет будет проведен внеконкурсный просмотр. Для этого зарегистрируйтесь, отправив письмо на info@russianschool.org.uk c указанием имени, фамилии, возраста, школы участника, а также выбранного им автора и названия произведения.

Куратор конкурса в Великобритании — Наталья Купянская

Организатор – фонд «Живая классика»

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