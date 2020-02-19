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Масленица – блинный сезон официально открыт!

Масленица – блинный сезон официально открыт!
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Гастрописательница, нутрициолог и кондитер поделились с нами популярными масленичными рецептами, а также рассказали о том, как этот праздник отмечается в их семьях. 

 

Йоланта Рабковская, шеф-повар, кондитер-шоколатье, основатель кулинарной студии для взрослых и детей Atelier du Chocolat Jolanta:

«Лично для меня Масленица – это тот самый повод попробовать все рецепты блинчиков, которые я собрала за весь год на разных кулинарных площадках. Я сохраняю очень много рецептов, потом пробую, чтобы узнать – мое ли? Масленица для этого идеально подходит: все приходят в гости и пробуют, забывая о диетах»

Французские блины

Ингредиенты:

Теплое молоко – 1 литр
Яйца – две шт.
Мука просеянная – 300 г
Сливочное масло (растопленное) – 1 ст.л.
Разрыхлитель –  ½ чайной ложки 
Сахар – 1-2 ст.л.
Соль – щепотка 
Ледяная вода – ½ стакана
В большой миске взбить все ингредиенты по очереди, ледяную воду влить в самом конце. Тесто получится жидкое, но этого не стоит пугаться. Раскаленную сковороду смазывать маслом при помощи салфетки и выпекать тонкие блины. 

Алиса Тимошкина, кулинарный куратор, основатель компании «КиноВино» и автор книги Salt & Time:

«Мой муж – англичанин, и я живу в Англии всю сознательную жизнь, поэтому мы объединяем Масленицу с Shrove Tuesday и печем блины во вторник и обязательно в выходные! Муж делает очень вкусные оладьи (или crumpets), так что это его задание, а я пеку русские блины по бабушкиному рецепту. Единственная вещь, которая до сих пор вызывает спор, – как сворачивать блин. Он его закручивает в трубочку, по-английски, что вызывает мое недоумение, ведь вся начинка так вытечет, а я, конечно, сворачиваю блин треугольником!»

Блинный торт с лососем и икрой

«Это вкусное и, по общему мнению, старомодное блюдо напоминает мне о благополучных для нас 90-х, которыми наша семья смогла насладиться, сумев оправиться от удара после падения советского режима. Несмотря на то, что этот торт был несомненной звездой семейных застолий, я отчетливо помню, как я его впервые попробовала на ужине у моих дяди и тети. Удивительно, что я действительно наслаждалась довольно утонченным вкусом копченой рыбы и икры. Хотя что может не понравиться в торте из тонких кружевных блинов с прослойками из свежей зелени, огурцов, сливочного сыра, лосося и икры! Декорируя торт, вы можете остановиться на классическом ретроварианте 90-х или, как я, выбрать более современный образ». 

Ингредиенты:

Для блинов:

Мука – 300 г 
Соль – две щепотки
Растопленное масло – 4 ст.л. 
Яйцо – одна штука
Молоко – 350 мл 
Кипяток –  300 мл 
Сливочное масло для жарки – 50-70 г 

Для начинки:

Жирный греческий йогурт или сметана – 400 г 
Сок и цедра одного лимона
Укроп – один пучок среднего размера
Розовый перец в рассоле – 2 ч.л. 
Каперсы – 4 ч.л. 
Перец халапеньо – 2 ч.л. 
Огурец – один большой, тонко нарезанный
Копченый лосось – 200 г 
Вареный лосось – 200 г 
Красная икра –  50-100 г 
Сливочный сыр (Cream cheese) – 180 г
 

В большой миске смешайте муку, соль, топленое масло, яйцо, молоко и кипяток, пока не получите однородное жидкое тесто.

Разогрейте сковороду и растопите чайную ложку масла, чтобы смазать ее. Вылейте 1/2 среднего ковша на сковороду и вращайте, пока не получите один тонкий ровный слой. Жарьте блин с одной стороны 40-60 секунд. Затем переверните и жарьте на другой стороне еще 30 секунд. Выкладывайте готовые блины на тарелку и продолжайте жарить новые, пока все жидкое тесто не будет израсходовано. Из смеси получится около 30 блинов. 

Для приготовления начинки смешайте 400 г греческого йогурта с соком и цедрой лимона, а также с мелко нарезанными укропом, розовым перцем, каперсами и халапеньо. Попробуйте смесь на вкус и добавьте немного соли по вкусу.

Чтобы собрать торт, смажьте йогуртовой смесью каждый второй блин, а между остальными чередуйте слои копченого и вареного лосося, огурца и икры. Продолжайте складывать их, пока не закончатся ингредиенты. Чтобы завершить шедевр, перед подачей покройте весь торт сливочным сыром. Убедитесь, чтобы все гости успели полюбоваться вашим творением, и только затем нарезайте его и демонстрируйте красивые слои.

 

Мария Кардакова, нутрициолог British Association for Nutrition, CEO Mary’s Recipes (приложения #1 категории Food and Drink в российском App Store и Google Play)

Гречневые блинчики с рикоттой

 

Ингредиенты:

Гречневая мука – 100 г
Пшеничная мука цельнозерновая – 70 г
Разрыхлитель – 1/3 ч.л.
Яйцо – две шт. (крупное)
Молоко – 200 мл 
Растительное масло – 9 ч.л.
Вода – 160 мл (горячая)
Чернослив – 80 г (без косточек)
Грецкие орехи – 20 г
Рикотта – 200 г
Оливковое масло – 1 ст.л.
Черный молотый перец – по вкусу
Мускатный орех –  1/2 ч.л.

Смешайте гречневую и цельнозерновую муку, разрыхлитель.
Отдельно взбейте яйца, молоко и растительное масло. Влейте взбитую смесь к муке, хорошо размешивая, чтобы не было комочков (либо можно все вместе взбить блендером). Добавьте воду и снова взбейте.
Выпекайте небольшие блинчики (оладушки) на хорошо разогретой сковороде, смазанной каплей масла.
Чернослив нарежьте на маленькие кусочки (5-6 частей), орехи порубите в мелкую крошку.
Смешайте в миске рикотту, нарезанный чернослив, порубленные грецкие орехи, оливковое масло (1 ст.л.), перец, мускатный орех, чуть посолите и перемешайте.
Подавайте гречневые блинчики с соусом из рикотты и чернослива.
Тесто и рикотту можно приготовить заранее и хранить в холодильнике (до двух суток). Если есть время, приготовьте тесто для блинчиков и оставьте на 20-30 минут для идеальной текстуры.

Подготовила Вероника Гориа-Саво

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