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Новые визовые правила для въезда в Европу

Новые визовые правила для въезда в Европу
Фото:123rf.com

Новые правила ЕС в отношении краткосрочных виз вступили в действие со 2 февраля

Они позволяют путешественникам подавать документы на визу для въезда в Европу. Их задача – способствовать туризму, торговле и бизнесу, обеспечивая при этом больше ресурсов для противодействия нерегулярным миграционным рискам и угрозам для внутренней безопасности.

К каким странам, не входящим в ЕС, применяются новые правила?

Изменения распространяются на путешественников из всех стран, гражданам которых требуется виза для поездки в ЕС. Граждане из 105 стран или организаций, не входящих в ЕС, должны иметь визу. Ничего не изменится для стран, получающих выгоду от безвизового въезда в ЕС, поскольку новые правила не распространяются на их граждан.

Какие страны Шенгена включены в новые правила?

Правила распространяются на краткосрочные визы для 22 стран ЕС, входящих в Шенгенскую зону (Австрия, Бельгия, Чехия, Дания, Эстония, Финляндия, Франция, Германия, Греция, Венгрия, Италия, Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Польша, Португалия, Словакия, Словения, Испания и Швеция), а также для четырех ассоциированных стран: Исландия, Лихтенштейн, Норвегия и Швейцария. Единая краткосрочная виза, выданная одной из этих стран, распространяется на поездки по всему Шенгенскому пространству на срок до 90 дней в любой 180-дневный период.

Зачем менять визовые правила ЕС сейчас?

Европейский парламент и Совет согласовали изменения еще в июне 2019 года.
Индустрия туризма играет ключевую роль в европейской экономике. Государства-члены ЕС входят в число ведущих мировых туристических направлений – количество обработанных визовых заявлений значительно увеличилось за последние девять лет и продолжает расти. С 2009 года количество заявлений на получение виз в ЕС возросло на 57% – с 10,2 млн до более 16 млн в 2018 году. В то же время процедуры подачи заявлений на получение визы не изменились с 2010 года, и возникла необходимость сделать их менее громоздкими, поддерживая тот же уровень безопасности и контроля.
Визовые сборы не адаптировались с 2006 года, а 60-процентный сбор больше не покрывает расходы на обработку заявок, в частности, из-за инфляции.
Наконец, создавая связь между визовыми процедурами и сотрудничеством по реадмиссии, пересмотр дает ЕС новые инструменты для диалога со странами-партнерами по вопросам миграции. Эта возможность является частью постоянных усилий ЕС в пользу всеобъемлющей и эффективной миграционной политики.

Каковы основные преимущества для путешественников?

Благодаря новым правилам путешественники теперь могут воспользоваться более простой и удобной процедурой подачи заявления на визу:
– заявления на получение визы могут быть поданы за шесть месяцев до предполагаемой поездки (девять месяцев для моряков) вместо трех месяцев ранее, что позволяет путешественникам лучше планировать свои поездки;
многократные визы с длительным сроком действия (от года до пяти лет) теперь легче получить, что экономит время и деньги частым путешественникам, поскольку они смогут реже подавать заявку на новую визу;
– в большинстве случаев заявка может быть подана непосредственно в стране проживания путешественника и, если возможно, заполнена и подписана в электронном виде (до сих пор принимаются только печатные копии), что также сэкономит путешественникам время, деньги и нервы.

Каковы новые правила выдачи многократных виз?

Частые путешественники с положительной историей виз должны получить многократную визу с постепенно увеличивающимся сроком действия с года до максимум пяти лет.
Соблюдение туристами условий въезда будет тщательно и многократно проверяться во всех случаях, и только лицам с положительным послужным списком виз будут выдаваться многократные визы с длительным сроком действия.
Многократные визы позволяют владельцу многократно ездить в ЕС в течение срока действия визы.

Сколько времени займет обработка заявления на визу?

Максимальное время обработки заявлений на визу остается неизменным – 15 дней. Время обработки может быть больше только в отдельных случаях, например, когда требуется дополнительная проверка заявки, и может занимать до 45 дней.

В какое консульство заявители должны подать заявление на визу?

Правила остаются прежними. Заявители должны подать заявление в консульство страны, которую они намерены посетить. Заявители, планирующие посетить несколько стран Шенгенской зоны, должны подать заявление в консульство страны, где они проведут самый продолжительный период. Заявители, планирующие посещение нескольких стран Шенгенской зоны для одинаковой продолжительности пребывания, должны обратиться в консульство страны, внешние границы которой они пересекут в первую очередь при въезде в Шенгенскую зону. Если в стране назначения Шенгенского соглашения нет консульства в стране, где проживает заявитель, он должен проверить, представлено ли оно в другом консульстве.

Должны ли заявители на визу лично подать заявление в консульство?

В большинстве случаев заявления на получение визы можно подать в стране проживания заявителя (либо в консульстве, либо в помещении внешнего поставщика услуг), и, по возможности, форму заявки можно заполнить и подписать в электронном виде. Согласно новым правилам, заявители должны появляться лично только тогда, когда необходимо собрать отпечатки пальцев (т.е. каждые 59 месяцев).


Можно ли подать заявку через внешнего поставщика услуг?

Большинство государств-членов используют внешних поставщиков услуг для сбора визовых заявлений и подтверждающих документов. Большая сеть «визовых центров» означает, что заявителям обычно не нужно ехать слишком далеко, чтобы подать заявление. Государства-члены несут полную ответственность за обработку и принятие решений по визам.

Каковы требования для подачи заявления на краткосрочную визу?

Правила не изменились. Чтобы подать заявку на краткосрочную визу в ЕС, заявители должны предоставить:
– заполненную и подписанную визовую анкету;
–  паспорт, выданный за последние десять лет и действительный не менее 3 месяцев после окончания пребывания;
–  удостоверение личности с фотографией;
– доказательство наличия адекватной и действительной медицинской страховки на время поездки;
– подтверждающие документы, касающиеся цели пребывания, подтверждение наличия средств во время пребывания и размещения в другой стране.
Заявители также должны оплатить визовый сбор и, где это применимо, сдать свои отпечатки пальцев.

Нужны ли соискателям визы медицинская страховка при поездке в ЕС?

Да, заявители должны предоставить действующую медицинскую страховку при оформлении визы, как это было в предыдущих правилах.

Какова сумма визового сбора? Для чего будет использоваться повышенный визовый сбор?

Стоимость визы увеличивается с 60 до 80 евро.
Плата в 60 евро больше не покрывала административные расходы, такие как персонал, помещения и оборудование, за адекватное обслуживание постоянно растущего числа приложений. Повышение визового сбора обеспечит наличие достаточных финансовых ресурсов для поддержания широкого консульского покрытия по всему миру и усиления консульского персонала, ускорения процесса подачи заявок и обеспечения лучшего качества обслуживания путешественников, обновления IT-оборудования и программного обеспечения и улучшения возможностей для обнаружения потенциальных рисков безопасности и нерегулярной миграции.
Важно отметить, что для постоянных путешественников повышение платы будет частично компенсировано новыми правилами о визах с длительным сроком действия: эти путешественники могут фактически экономить деньги, поскольку им приходится подавать заявки на визы реже.

Будет ли также повышаться визовый сбор для стран, которые получают выгоду от более низких сборов в соответствии с соглашениями об упрощении визового режима?

Нет. Увеличение общего визового сбора не влияет на более низкий визовый сбор (35 евро), установленный в соглашениях об упрощении визового режима, заключенных между ЕС и рядом третьих стран, таких как Армения, Азербайджан и Россия.

Как пересмотренный сбор за визу сравнивается со сбором, взимаемым в других странах?

По международным стандартам, визовый сбор в размере 80 евро остается низким. Для сравнения, подача заявления на получение туристической визы в США стоит 143 евро и 126 евро для Китая. Путешественники в Австралию должны заплатить 90 евро за визу, а те, кто едет в Новую Зеландию – 146 евро. Виза в Канаду стоит 68 евро, в Индию – 95 евро, а в Великобританию – 112 евро (по состоянию на январь 2020 года).

Существуют ли какие-либо дисконтные визовые сборы и скидки?

Да, визовый сбор по-прежнему отменен для детей младше шести лет, как это уже было в соответствии с предыдущими правилами. Визовый сбор для несовершеннолетних в возрасте от шести до 12 лет остается на уровне половины от общего сбора и, следовательно, увеличивается на 5 евро (до 40 евро). Кроме того, теперь государства-члены могут отказаться от визового сбора для несовершеннолетних в возрасте от шести до 18 лет.

Будут ли новые правила влиять на Великобританию после окончания переходного периода?

Нет. В 2019 году в Визовый регламент были внесены поправки, разрешающие гражданам Великобритании безвизовый въезд в ЕС после выхода Великобритании из Европейского союза. Это означает, что граждане Великобритании останутся безвизовыми при поездках в ЕС для краткосрочного пребывания, поэтому пересмотренные визовые правила к ним не будут применяться.

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