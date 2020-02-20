Продукт недели: 3D-массажер для лифтинга кожи лица и тела

С возрастом кожа теряет свою упругость и тонус: овал лица утрачивает прежние очертания, появляются первые морщины и прочие признаки увядания. Время остановить невозможно, но продлить молодость с помощью регулярного ухода – вполне. Массаж – один из наиболее эффективных методов ухода за кожей. TianDe выпустили новый 3D-массажер для лифтинга кожи лица и тела. Это многофункциональный гаджет, который может выполнять сразу несколько видов массажа.

3D-массажер заставляет работать мышцы лица более активно и эффективно. Под воздействием массажных элементов-роликов в клетках кожи улучшается циркуляция крови, что приводит к расслаблению мышц и, как результат, к разглаживанию морщин. Регулярный «фейсбилдинг» поможет избавиться от второго подбородка, подтянуть и скорректировать овал лица.

За счет стимуляции обменных процессов массаж улучшает общее состояние кожи, делая ее более свежей и подтянутой. Массажер помогает усиливать кровообращение и подкожный обмен веществ, результат – расщепление жировых отложений и антицеллюлитный эффект. Кожа снова в тонусе, контуры тела подтянуты.

Конструкция массажера помогает проводить процедуру максимально эффективно. Вращающиеся ролики, прокручиваясь, захватывают кожу и, словно руки массажиста, разминают ее. Мелкие треугольные грани роликов помогают дополнительно улучшить местную микроциркуляцию. Y-образная форма позволяет делать массаж максимально качественно. Оптимальный размер массажера помогает прорабатывать как небольшие участки тела, так и более крупные.

Применение массажера улучшает качество работы увлажняющих, антивозрастных и антицеллюлитных средств. Массирование усиливает местное кровообращение, насыщает ткани кислородом, за счет чего улучшается проницаемость и усиливается впитываемость наносимых средств.

С массажером можно устроить глубокую проработку – идеально для коррекции фигуры; обеспечить легкий лифтинг с помощью треугольных граней – без надавливания по массажным линиям – безупречно для проработки кожи лица; повысить эффективность косметических средств.