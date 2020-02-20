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Каждый десятый дом в Англии строится в зоне подтопления

Каждый десятый дом в Англии строится в зоне подтопления
Фото:123rf.com

Муниципалитеты просят пересмотреть планы жилищного строительства

Каждый десятый жилой дом в Англии, построенный с 2013-го по 2018 гг., находится в зоне потенциального затопления, пишет The Guardian, ссылаясь на данные министерства жилищного строительства и местного самоуправления.

Правительство пообещало возвести 300 тыс. новых домов к середине 2020-х гг., чтобы решить проблему нехватки жилья, однако 84 тыс. из них были построены в зоне разливов рек. В Колдердейле, пострадавшем от четырех наводнений за последние восемь лет, каждый пятый дом возведен в паводковой зоне.

Цифры были обнародованы в среду 19 февраля, когда спасатели эвакуировали пострадавших от шторма «Деннис» и строили дамбы из песка, чтобы защитить дома от паводков. Затопленными оказались более 400 домов в Уэльсе, на севере Англии и в Шотландии. Главы муниципалитетов заявили, что дальнейшее строительство только увеличит количество жертв при ударах стихии.

«Чем больше мы углубляемся в поймы рек, тем больше облегчаем воде путь», — заявил профессор Роберт Уилби из университета Лафборо. По его мнению, правительству стоит более взвешенно подойти к разработке документов территориального планирования, а также обеспечить установку дренажных систем и других средств противопаводковой защиты.

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