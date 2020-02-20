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KinoKartina.TV представит в Британии фильм «Лед-2»

KinoKartina.TV представит в Британии фильм «Лед-2»
Фото:Pilotsagency.com

Прокатчик обещает киноманам ежемесячные киноновинки из России

С 23 февраля в прокат выходит один из самых долгожданных фильмов года – «Лед-2» от режиссера Жоры Крыжовникова с Сашей Петровым.  

Фильм «Лед», вышедший в 2018 году, превзошел ожидания даже его создателей, став настоящим народным кинохитом. История любви Нади Лапшиной и Саши Горина в исполнении Аглаи Тарасовой и Александра Петрова требовала продолжения. Режиссером выступил создатель таких громких фильмов, как «Горько!», «Звоните ДиКаприо», «Самый лучший день».

Кадр из фильма «Лед-2»

«Я сильно переживал – кто же займет кресло режиссера, – признался нам Александр Петров. – А когда узнал, что это будет Жора Крыжовников, расслабился полностью, потому что он именно тот человек, который может вывести историю на новый уровень». 

Фильм вышел в России 14 февраля – в День всех влюбленных, а в Великобритании – всего лишь неделей позже. 

Фильм покажут на русском языке с английскими субтитрами. Купить билеты можно будет на сайте KinoKartina.tv.

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