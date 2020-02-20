Новая полимерная банкнота номиналом £20 вышла в обращение

На ней изображен британский художник Уильям Тернер

С сегодняшнего дня в Великобритании появилась новая полимерная банкнота номиналом £20 с изображением британского художника Уильяма Тернера, сообщает Metro. Специалисты Банка Англии называют ее «самой надежной в мире» — банкноту крайне сложно подделать.

Она имеет целый ряд защитных элементов: прозрачное «окошко» с сине-золотой фольгой, металлическую голограмму между словами «twenty» и «pounds», которая меняет цвет при наклоне купюры. На банкноте впервые появилась подпись главного кассира Банка Англии Сары Джон.

На лицевой стороне можно увидеть изображение художественной галереи Turner Contemporary и маяка Маргейт, а также автопортрет Тернера, написанный в 1799 году и в настоящее время выставленный в галерее Тейт. Присутствует на банкноте и одно из самых узнаваемых его произведений — «Последний рейс корабля «Отважный» — в дань уважения боевому судну, сыгравшему большую роль в победе Нельсона в битве при Трафальгаре в 1805 году.

Банк Англии планирует выпустить в общей сложности 2 млрд новых банкнот. В течение ближайших двух недель большинство банкоматов начнет выдавать их при снятии наличных. Старые — с изображением экономиста Адама Смита — будут действительны еще в течение полугода.