﻿﻿﻿﻿﻿

Новая полимерная банкнота номиналом £20 вышла в обращение

Новая полимерная банкнота номиналом £20 вышла в обращение
Фото:bankofengland.co.uk

На ней изображен британский художник Уильям Тернер

С сегодняшнего дня в Великобритании появилась новая полимерная банкнота номиналом £20 с изображением британского художника Уильяма Тернера, сообщает Metro. Специалисты Банка Англии называют ее «самой надежной в мире» — банкноту крайне сложно подделать.

Она имеет целый ряд защитных элементов: прозрачное «окошко» с сине-золотой фольгой, металлическую голограмму между словами «twenty» и «pounds», которая меняет цвет при наклоне купюры. На банкноте впервые появилась подпись главного кассира Банка Англии Сары Джон.

На лицевой стороне можно увидеть изображение художественной галереи Turner Contemporary и маяка Маргейт, а также автопортрет Тернера, написанный в 1799 году и в настоящее время выставленный в галерее Тейт. Присутствует на банкноте и одно из самых узнаваемых его произведений — «Последний рейс корабля «Отважный» — в дань уважения боевому судну, сыгравшему большую роль в победе Нельсона в битве при Трафальгаре в 1805 году.

Банк Англии планирует выпустить в общей сложности 2 млрд новых банкнот. В течение ближайших двух недель большинство банкоматов начнет выдавать их при снятии наличных. Старые — с изображением экономиста Адама Смита — будут действительны еще в течение полугода.

profile-sample2
Олимпийские игры-2020 могут перенести из Токио в Лондон
20-02-2020
profile-sample2
Каждый десятый дом в Англии строится в зоне подтопления
20-02-2020
profile-sample2
Новая полимерная банкнота номиналом £20 вышла в обращение
20-02-2020

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply
АФИША
Brickstudio
Brickstudio
Angliya - Britain's biggest Russian newspaper

Новые публикации

Angliya Newspaper

Контакты / Contacts
Подписка / Subscribe
Реклама / Advertising
Как подать объявление / Classified ads
Пользование сайтом/ Terms and Conditions
Частная информация / Privacy policy
Ticket Purchase Policy (T&C of Sale)
Архив / Archive

 

РЕКЛАМА
ОБЪЯВЛЕНИЯ/CLASSIFIEDS
BUSINESS PAGES – КАТАЛОГ КОМПАНИЙ
КОНТАКТЫ
БИЛЕТЫ

Англия в социальных сетях

Добавляйте «Англию» и будьте в курсе событий #Точки распространения газеты

© Copyright «Англия» – Наши на острове, крупнейшая независимая русскоязычная газета Великобритании.

Материалы сайта – собственность редакции. Любое использование и перепечатка только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на angliya.com

Skyrocket your business!

This site uses cookies and different analytics technologies to monitor how you interact with our Website or obtain data from third parties and collect your browser technical configuration data. Please visit our privacy policy to find more information about cookies.