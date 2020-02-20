Олимпийские игры-2020 могут перенести из Токио в Лондон

Проведение соревнований под вопросом из-за коронавируса

Международные спортивные соревнования различного уровня отменяются или переносятся из-за распространения коронавируса, сообщает портал My London. Под угрозой срыва находятся и Олимпийские игры в Токио: Япония занимает второе место после Китая по числу заболевших вирусом Covid-19.

Неожиданное решение проблемы предложили кандидаты в мэры Лондона — они предлагают провести игры в британской столице. «Я призываю Олимпийский комитет серьезно подумать над переносом игр в Лондон в случае необходимости, ведь у нас есть инфраструктура и опыт в проведении таких мероприятий», — заявил изданию City A.M. кандидат от Консервативной партии Шон Бейли.

Садик Хан согласился с оппонентом. «Токио работает над тем, чтобы Олимпийские игры прошли на фантастическом уровне. Однако, если мероприятие все-таки решат перенести, мы с радостью подхватим эстафету», — говорится в заявлении действующего мэра Лондона.

Число жертв коронавируса по всему миру превысило 2 тыс. человек, однако за пределами Китая их было всего шесть. В Великобритании погибших нет. Международный олимпийский комитет заявил на прошлой неделе, что пока не рассматривал введение «плана Б» и надеется, что игры пройдут в соответствии с запланированными сроками.