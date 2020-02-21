Премьер-министр Ирландии Лео Варадкар подал в отставку

Его партия провалилась на выборах, а сам он не смог набрать большинство голосов в поддержку

Нижняя палата ирландского парламента не смогла выбрать нового премьер-министра, поэтому в соответствии с законом Лео Варадкару пришлось подать прошение об отставке президенту Майклу Хиггинсу, пишет CNN. Тем не менее, Варадкар продолжит исполнять обязанности премьера до тех пор, пока не будет согласована новая кандидатура.

Парламентские выборы в Ирландии 8 февраля завершились вничью. Партия Лео Варадкара Fine Gael и либеральная партия Fianna Fáil показали плохие результаты, набрав всего 22,4% и 22,2% голосов соответственно. Впервые за долгое время поддержку получила левая националистическая партия Sinn Fein (22,3%), выступающая за объединение Северной Ирландии и Ирландии.

20 февраля парламент выбирал премьер-министра; для победы кандидатам надо было набрать 80 голосов. Представительница партии Sinn Fein Мэри Лу Макдоналд получила 45 голосов в свою поддержку, кандидат от Fianna Fáil Микал Мартин — 41 голос, а Лео Варадкар — всего 36. Избранный в 2017 году, Варадкар стал самым молодым премьер-министром страны и первым представителем этнических меньшинств, возглавившим ирландское правительство.