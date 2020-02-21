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Покупка жилья оказывается выгоднее аренды

Покупка жилья оказывается выгоднее аренды
Фото:123rf.com

Ставки по ипотечным кредитам снижаются, а арендная плата растет

Аренда жилья в Великобритании обходится среднему британцу дороже покупки собственного дома, пишет Metro News со ссылкой на анализ банка Halifax. Разница между величиной ипотечных взносов и арендных платежей может составлять до 18%.

Наибольший разрыв наблюдается в Лондоне: за аренду дома с тремя спальнями британец тратит £1689, в то время как ипотечный взнос по программе покупки первого жилья составляет £1378 — то есть на £311 меньше. За год разница составит уже £3727. Лучше всего дела обстоят в Yorkshire and Humber — £564 за покупку и £544 за аренду. Разница в годовом исчислении составит всего £235.

На юго-востоке Англии покупатель жилья экономит £2475, на юго-западе — £1796, а в Шотландии — £1224 в год.

Специалисты Halifax проводили аналогичное исследование в 2009 году, тогда ситуация складывалась совершенно противоположным образом. По словам управляющего директора Halifax Рассела Галли, причиной таких изменений стали снижающиеся ставки по ипотечному кредитованию.

«Разница между арендой и выплатой ипотеки в среднем по стране небольшая, однако в зависимости от региона она может существенно меняться», — добавил Галли.

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