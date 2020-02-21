Четвертый сезон сериала «Корона» будет посвящен принцу Чарльзу и принцессе Диане

Исполнитель роли Чарльза Джош О’Коннор поделился впечатлениями от съемок

Четвертый сезон популярного сериала «Корона» (The Crown) будет посвящен отношениям принца Чарльза и Дианы Спенсер, сообщает журнал Town & Country. Принцессу Уэльскую сыграет актриса Эмма Коррин. В прессу утекли несколько фотографий с места съемок: предполагается, что помимо прочего сериал покажет королевское турне Чарльза и Дианы по Австралии и самостоятельную поездку Дианы в Нью-Йорк.

В новом интервью Vulture исполнитель роли Чарльза Джош О’Коннор подтвердил, что отношениям супругов будет уделено достаточное количество времени. «Вы правы, четвертый сезон — это их история, о том, что было и к каким последствиям это привело», — добавил он.

Актер считает честью сниматься в таком сериале, однако призывает не принимать происходящее на экране за чистую монету. «Я работаю с выдуманным образом, — говорит О’Коннор. — Мне нравится принц Чарльз, но я не знаю, какой он на самом деле и насколько мой персонаж на самом деле похож на него»