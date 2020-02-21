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Турция отменила визовый режим для граждан Великобритании

Турция отменила визовый режим для граждан Великобритании
Фото:123rf.com

Со 2 марта туристы могут свободно посещать Турцию с туристическими целями

Пресс-секретарь министерства иностранных дел Турции Хами Аксой объявил, что со 2 марта Турция вводит безвизовый режим для граждан шести стран, входящих в шенгенскую зону, сообщает MSN News. Жители Австрии, Бельгии, Нидерландов, Испании, Польши, а также Великобритании смогут приезжать в Турцию с туристическими целями и находиться там до 90 дней в течение любого 180-дневного периода.

«Это решение позволит развить туристические связи, а также укрепить коммерческое, экономическое и культурное взаимодействие», — говорится в официальном сообщении МИД Турции.

Согласно информации от министерства иностранных дел Великобритании, для беспрепятственного посещения Турции срок действия паспорта должен быть не менее шести месяцев и в нем должна оставаться как минимум одна незаполненная страница для отметки въезда и выезда.

До этого Турция всегда взимала сборы с граждан Великобритании. В 1980-х гг. британские туристы должны были заплатить £10 наличными, чтобы въехать в страну. В настоящее время стоимость онлайн-визы составляет £27. Несмотря на это, Турция остается популярным туристическим направлением — только в 2019 году там побывали более 2 млн. британцев.

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