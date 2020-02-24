Медсестер обучат хирургии

NHS пытается бороться с очередями в больницах

Медсестер в Великобритании начнут обучать проведению операций, сообщает The Daily Mail. Желающие смогут пройти двухлетний курс обучения и стать практикующими хирургическими специалистами. Таким образом NHS пытается облегчить работу профессиональным хирургам, не справляющимся с потоком пациентов.

Согласно новому плану, медсестры будут самостоятельно проводить операции по удалению грыжи, доброкачественных кист или реконструктивные операции при раке кожи. Они также будут активно помогать хирургам при шунтировании сердца или замене тазобедренных и коленных суставов.

4,4 млн британцев ожидают плановых операций, некоторые из них ждут уже более года.

Руководство NHS надеется, что нововведение поможет справиться с потребностями растущего и стареющего населения. Практикующие хирургические специалисты будут получать до £50 тыс. в год — в два раза больше, чем медсестры.

Королевская коллегия хирургов (RCS) поддерживает план NHS, однако настаивает на том, чтобы работу прошедших переподготовку медсестер контролировал не Совет по сестринскому делу и акушерству (NMC), а Генеральный медицинский совет (GMC), регулирующий деятельность врачей.