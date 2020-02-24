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Новые синие паспорта Великобритании напечатают в Польше

Новые синие паспорта Великобритании напечатают в Польше
Фото:flickr.com/number10gov

Первые документы нового образца будут выпущены в начале марта

Министерство внутренних дел сообщило, что со следующего месяца британские паспорта станут синими. Их начнут выдавать уже в начале марта, пишет The Times. «Выход из Европейского союза дал нам возможность восстановить национальную идентичность и вернуться к культовому сине-золотому дизайну», — заявила глава ведомства Прити Пател.

Однако по иронии судьбы этим займется не британская компания. Контракт на одиннадцать лет стоимостью £260 млн получила франко-голландская фирма Gemalto, а печататься бланки паспортов будут в польском городе Тчев. Британская компания De La Rue проиграла тендер, запросив за свои услуги на £50 млн больше.

Великобритания перешла на бордовые паспорта в 1988 году в соответствии с рекомендациями ЕС и теперь вернется к старому дизайну. Введение синих паспортов будет поэтапным и должно завершиться к середине 2020 года.

Изменения коснутся не только цветовой гаммы: на задней стороне обложки будут изображены эмблемы Англии, Северной Ирландии, Шотландии и Уэльса. Страница с персональными данными британского подданного будет выполнена из поликарбоната, используемого для изготовления пуленепробиваемого стекла, чтобы документ было сложнее подделать.

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