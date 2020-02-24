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Размеры пособий увеличатся с апреля 2020 года

Размеры пособий увеличатся с апреля 2020 года
Фото:123rf.com

Правительство обнародовало итоговые цифры

В 2016 году министр финансов Джордж Осборн объявил о заморозке всех видов пособий. В течение четырех лет их размер оставался прежним и не увеличивался с учетом годовой инфляции. Однако в январе этого года министр социального обеспечения Уилл Куинс заявил, что правительство отказалось от дальнейшей заморозки. Пособия вырастут с апреля, для этого правительство выделит £5 млрд, пишет I News. Каким же образом они изменятся?

Размер пособия Universal Credit (единая социальная выплата) для одиночных заявителей от 25 лет и старше вырастет с £317,82 до £323,22 в месяц. Для семейных пар — с £498,89 до £507,37 в месяц.

Пособия Employment and Support Allowance (пособие по поддержке доходов) и Jobseeker’s Allowance (пособие по безработице) увеличатся с £73,10 до £74,35 в неделю для для одиночных заявителей от 25 лет или для единственного родителя от 18 лет. Carer’s Allowance (пособие по уходу) также прибавит в размере — от £66,15 до £67,25 в неделю.

Увеличатся и несколько видов пособий по болезни и безработице, хотя они не подвергались заморозке. Attendance Allowance, Personal Independence Payment и Disability Living Allowance вырастут с £87,65 до £89,15 в неделю.

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