Снег, ветер и сильные дожди: плохая погода не покидает Великобританию

Осадки сохранятся до конца недели

Великобритания продолжает сражаться с последствиями штормов «Киара» и «Деннис», пишет Sky News. По сообщению Met Office, дожди, мокрый снег и сильный ветер сохранятся до конца недели.

Сегодня утром Агентство по охране окружающей среды (EA) выпустило 91 предупреждение о возможных наводнениях. Уэст-Мидлендс может пострадать от разливов рек Северн и Уай, а в Йоркшире есть угроза выхода из берегов реки Эйр. Угроза повторного затопления сохраняется в южном Уэльсе. В Шотландии и Северной Ирландии ожидается мокрый снег с дождем, который может помешать работе общественного транспорта.

«В ближайшие несколько дней погода в Великобритании будет крайне неустойчива. Снег выпадет только в северных областях, а на остальной территории ожидаются сильный ветер и обильные дожди», — сообщил синоптик Met Office Марко Петанья.

Количество осадков в Англии превысило месячную норму в полтора раза. 25 и 26 февраля плохая погода временно отступит, однако уже в пятницу 28 февраля дожди вернутся.