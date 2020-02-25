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Бюджетные расходы при Борисе Джонсоне могут превысить £1 трлн

Бюджетные расходы при Борисе Джонсоне могут превысить £1 трлн
Фото:twitter.com/rishisunak

Риши Сунак ослабит налоговые правила, установленные его предшественником Саджидом Джавидом

Новый министр финансов Риши Сунак собирается утвердить бюджет страны 11 марта. Аналитики центра The Resolution Foundation утверждают, что текущие расходы увеличатся до 40% ВВП и могут превысить £1 трлн к 2023-2024 гг., сообщает The Independent.

Цифра превышает расходы как предыдущего консервативного правительства Терезы Мэй, так и лейбористского правительства Тони Блэра. Государственный займ может увеличиться до £64 млрд к 2021-2022 гг. Газета The Sunday Times утверждает, что для этого новый министр финансов готов ослабить строгие налоговые правила, установленные его предшественником Саджидом Джавидом.

Кроме того, Сунак обещал прислушаться к северу Англии, который традиционно голосовал за лейбористов, но в эти выборы решил отдать голоса партии Бориса Джонсона. Но даже этих мер будет недостаточно, чтобы компенсировать сокращения бюджета за прошедшие десять лет, утверждает экономист The Resolution Foundation Джек Лесли.

«Планы министра финансов по выравниванию расходов с помощью инфраструктурных проектов будет большим сдвигом для Консервативной партии. Однако крупные траты потребуют более высоких налогов», — добавил Лесли.

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