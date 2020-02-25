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Primark может столкнуться с дефицитом товаров из-за коронавируса

Primark может столкнуться с дефицитом товаров из-за коронавируса
Фото:123rf.com

Китайские фабрики стоят уже два месяца

Компания Associated British Foods, владеющая брендом Primark, заявила, что магазины могут столкнуться с дефицитом товаров, если поставки из Китая не возобновятся в этом году. Фабрики и заводы сейчас закрыты на карантин из-за коронавируса, пишет Mirror.

Представители AB Foods заверили покупателей, что в ближайшее время этого не произойдет: дистрибьюторы закупают товары впрок, потому что в преддверии китайского Нового года производства временно приостанавливают работу. Однако более длительный простой может ударить по ассортименту магазинов в Великобритании и других странах Европы, что неизбежно повлияет на прибыль.

Primark остается одной из немногих торговых компаний, чьи доходы стабильны даже в современной переменчивой среде. В первой половине 2019-2020 финансового года продажи выросли на 4,2% по сравнению с предыдущим.

В этом году Primark планирует открыть 18 новых магазинов в Великобритании

«Primark — прямое доказательство того, что далеко не каждый ритейлер пострадал в это Рождество. Уникальность компании заключается в том, что продажи растут несмотря на отсутствие онлайн-магазина», — говорит аналитик финансовой компании Hargreaves Lansdown Люси Лунд-Йейтс.

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