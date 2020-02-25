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Семьи откладывают рождение первенца из-за непростых жилищных условий

Семьи откладывают рождение первенца из-за непростых жилищных условий
Фото:123rf.com

Высокие цены на недвижимость мешают жить полной жизнью

Каждая седьмая пара в возрасте до 45 лет призналась, что откладывает рождение первого ребенка или вовсе не собирается иметь детей из-за непростой ситуации с жильем, сообщает Metro News со ссылкой на опрос YouGov.

При этом почти треть родителей с детьми в возрасте 18 лет и старше не уверены, что их ребенок когда-либо будет жить отдельно или полагают, что на поиск подходящего жилья уйдет больше десяти лет.

Опрос 2,1 тыс. человек показал — 10% живут сейчас с семьей или друзьями. Каждый седьмой опрошенный (13%) признался, что это влияет на психическое здоровье; при этом в бедных районах, где на аренду или ипотеку уходит больше трети заработной платы, этот показатель возрос до 25%.

«Нынешняя система жилищного обеспечения представляет серьезную проблему для психического здоровья людей и мешает миллионам из них жить лучшей жизнью. Нам необходимо фундаментально переосмыслить свое отношение и создать систему, которая облегчит жизнь следующему поколению», — утверждает председатель независимого аналитического центра Affordable Housing Commission лорд Ричард Бест. Организация пообещала опубликовать свои рекомендации в следующем месяце.

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