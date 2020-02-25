Уэльские школьники будут сдавать экзамены GCSE онлайн

Образование должно идти в ногу со временем, говорят чиновники

Уэльс может стать первым регионом Соединенного Королевства, где выпускные экзамены GCSE будут сдаваться в онлайн-режиме, сообщает The Independent. Председатель надзорного ведомства по проведению экзаменов Qualifications Wales Дэвид Джонс предполагает, что новый формат поможет выпускникам лучше проявить себя.

«Дети проводят большую часть своей жизни среди современных технологий, однако один или два раза в год им приходится сдавать экзамен в традиционном формате, которому уже больше 50 лет. Это неправильно», — заявил Джонс в интервью BBC News. По его мнению, школьники рискуют отстать от прогрессивного мира.

Qualifications Wales предлагает пересмотреть структуру и содержание экзамена, однако не отказывается от бренда GCSE. Сейчас ведомство ведет переговоры по введению онлайн-экзаменов с 2026 года.