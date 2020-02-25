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Выпускники британских школ стали чаще поступать в вузы

Выпускники британских школ стали чаще поступать в вузы
Фото:123rf.com

Растет и число иностранных студентов из Индии и Китая

Выпускники британских школ по-прежнему хотят получить высшее образование, несмотря на то, что стоимость обучения и расходы на проживание увеличиваются с каждым годом, пишет The Guardian. По данным Службы приема в университеты и колледжи (UCAS), каждый четвертый старшеклассник собирается подать заявку на поступление в этом году.

Количество британских абитуриентов, идущих на программы бакалавриата, выросло на 1,5% по сравнению с прошлым годом и составило 275 тыс. человек.

Руководитель UCAS Клэр Марчант отметила, что увеличилось и число студентов старше 30 лет, в особенности на медицинских специальностях.

Всего на 15 января в британские вузы подали заявки 568 тыс. человек из Британии и других стран. По информации от министерства образования, количество абитуриентов из Китая составило 22 тыс. человек (на 34% больше, чем в прошлом году), из Индии — 6,2 тыс. (прирост на 33%), что является абсолютным рекордом.

Однако студенты из стран Европейского союза все реже выбирают Великобританию в качестве места учебы. До референдума о выходе страны из ЕС количество европейских студентов составляло более 45 тыс., сейчас — 43 тыс. человек.

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