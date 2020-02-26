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Детективное агентство Femida: частные расследования и персональная защита

Детективное агентство Femida: частные расследования и персональная защита

Тимур Антонов – выходец из бывшего СССР, частный детектив и лидер группы сыщиков агентства Femida. Сдержанный и немногословный, о себе он рассказывает мало и уточняет: в основе эффективности современных детективов – работа команды и использование инновационных технологий.

— Сложившийся образ представляет детектива как одиночку, который раскрывает сложнейшие преступления и оставляет полицию далеко позади. Вы же работаете старшим детективом в агентстве и руководите группой следователей. В чем преимущества такого подхода?

— Наши детективы больше времени проводят за ноутбуком, чем в «поле», работают с базами данных, кропотливо собирают и анализируют информацию. У каждого следователя — своя специализация. Например, в агентстве есть отдел кибердетективов, которые занимаются информационной защитой и сетевыми преступлениями. 

Мы действуем в одной связке и гарантируем результат. В одиночку раскрыть дело или выполнить поручение возможно, но на это уходит больше времени, могут ускользнуть важные детали. В команде такое исключается.

— Как создавалось детективное агентство Femida?

— Мы обратили внимание, что в Великобритании фактически отсутствуют русскоязычные агентства, притом что сюда иммигрировали политики и бизнесмены, которые часто нуждаются в услугах детективов или телохранителей.

Начали с формирования команды телохранителей, специалистов по охране, детективов. Все сотрудники прошли обучение для работы в детективном агентстве Femida и получили соответствующие лицензии.

Еще одним приоритетом стало налаживание партнерских связей в России, СНГ, Восточной Европе. Коллеги подключаются в случае оперативной необходимости для максимально быстрого выполнения задач.

— Какие услуги оказывает агентство, помимо детективных и охранных?

— Мы проводим частные расследования, занимаемся розыском пропавших родственников, близких людей, деловых партнеров, должников. Обеспечиваем безопасность детей — чаще всего студентов колледжей, университетов – в формате 24/7. Также охраняем всю семью, недвижимость, имущество по всему миру.

Отдельная категория — это предложение для бизнеса. Сопровождаем заключение крупных сделок, проверяем новых партнеров, проводим финансовые расследования и обеспечиваем кибербезопасность. 

Предоставляем специфические услуги — проведение экспертиз, составление психологического портрета, выявление радиации и химического отравления. Также выполняем особые поручения деликатного характера. Например, проверку на верность мужа или жены, прошлого жениха или невесты.

— А как же неприкосновенность частной жизни?

— Мы действуем исключительно в правовом поле и с уважением относимся к частной жизни. Каждому клиенту даем гарантию абсолютной конфиденциальности и защиты персональных данных. 

Мы не сдаем дела в архив: они исчезают бесследно после завершения расследования, кроме ситуаций, когда вместе с клиентом принимается решение об обращении в полицию.

— Почему вы уверены в том, что справитесь с задачей?

— В команде работают профессионалы, квалификацию которых подтверждает послужной список. В нашем распоряжении новейшая техника, мы не скованы бюрократией в отличие от полицейских детективов. 

Клиент ставит задачу, и агенты мгновенно включаются в работу, отправляются на задание или в командировку. То же касается личной безопасности или запросов со стороны бизнеса. Мы действуем как механизм швейцарских часов – четко, точно, безотказно.

Подробнее о работе детективного агентства Femida – на сайте femida.uk.

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