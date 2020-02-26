Вечер с Дмитрием Быковым

Благотворительная организация Chance for Life приглашает на встречу с писателем и поэтом Дмитрием Быковым, которая пройдет в рамках программы Read Russia. Быков прочитает некоторые из своих стихотворений и ответит на вопросы аудитории. Ведущий встречи – журналист отдела культуры на ВВС и член жюри российской премии “Большая книга” Александр Кан.

Дмитрий Быков – русский писатель, поэт и публицист, литературный критик, радио- и телеведущий, журналист, преподаватель литературы, кинокритик. Политический мыслитель и активист, оппозиционно настроенный к высшей федеральной власти в России и президенту Путину.

Биограф Бориса Пастернака, Булата Окуджавы, Максима Горького и Владимира Маяковского. Совместно с Михаилом Ефремовым регулярно издавал литературные видеовыпуски в рамках проектов «Гражданин поэт» и «Господин хороший».

КОГДА: 10 марта в 19:30

ГДЕ: Foyles, 107 Charing Cross Rd, WC2H 0DT London

БИЛЕТЫ: £20-30 (billetto.co.uk)