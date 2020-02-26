Презентация книги Весты Спиваковской

Российская писательница, колумнист журнала «Сноб» Веста Спиваковская предлагает поговорить об отчуждении родителя на презентации книги «Громче, чем тишина. Первая в России книга о семейном киднеппинге».

Тема, которая волнует родителей по всему миру, ведь в ситуацию, когда после развода один родитель отчуждает и не дает общаться с ребенком другому родителю, может попасть практически любой. В межнациональных браках эта проблема стоит еще более остро, поскольку в нее вмешиваются международные правовые механизмы.

Мероприятие пройдет в формате открытого диалога с читателями, в котором могут принять участие все желающие, от экспертов до пострадавших родителей.

КОГДА: 15 марта в 14:00

ГДЕ: 5A Bloomsbury Square, Holborn, London WC1A 2TA

БИЛЕТЫ: Вход свободный (gromchechemtishina.eventbrite.co.uk)