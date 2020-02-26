﻿﻿﻿﻿﻿

Message In A Bottle – танцевально-театральное шоу по песням Стинга

Message In A Bottle – танцевально-театральное шоу по песням Стинга
фотоpeacocktheatre.com

Захватывающее, глубокое представление – совместная работа знаменитого театра Sadlers Wells и компании Universal Music UK. Невероятно актуальная тема – история семьи беженцев – раскрывается через язык музыки и танца, через который хореограф Кейт Принс успешно показала многогранность человеческих эмоций и переживаний.

фото Helen Maybank

Всего за время представления вы услышите 27 песен Стинга: разных периодов его творчества, разного содержания, все они сплетаются в единое полотно, рассказывая за героев их истории, выражая самые разные чувства: от спокойствия и любви до боли утраты и несправедливости. Это и Desert Rose, и Fields of Gold, и Invisible Sun, и Every Breath You Take… Первый акт неслучайно завершает песня, одноименная названию представления, Message In A Bottle. Есть тут и регги – Love Is The Seventh Wave. Есть и мегапопулярные хиты – Englishman In New York, Shape Of My Heart… и многие другие. Мелодии песен Стинга – как волны, они наполняют душу, несут без остановки, как поток стихии.

Невероятно пластичные танцоры, идеально выстроенный музыкальный ряд, декорации, интерактивные инсталляции, свет, театр теней – все это захватывает вас настолько, что видеть что-то, кроме сцены, невозможно. Как любое хорошее шоу, Message In A Bottle заставит вас и смеяться, и плакать. И, конечно же, сопереживать главным героям истории: семье из пяти человек, которые наслаждались жизнью в мирной деревне Бебко, пока туда не пришла война и им не пришлось бежать. Они отправляются в опасное путешествие с одной целью – выжить. Дальше нам покажут три разные истории: двух братьев и сестры, которых разлучили обстоятельства. Сколько всего им придется пережить до того, как они встретятся снова!

фото Helen Maybank

Увидеть шоу в Лондоне можно в театре Thе Peacock до 21 марта. Затем Message In A Bottle отправится в тур, даты и места проведения которого можно проверить на официальном сайте.

фото Helen Maybank

Шоу длится один час 50 минут, включая 20-минутный перерыв.

Когда: до 21 марта

Подробнее: www.sadlerswells.com

фото Helen Maybank

Елена Лесли

profile-sample2
До «Темных вод»: пять фильмов великого Тодда Хейнса
26-02-2020
profile-sample2
Получение убежища в Великобритании в вопросах и ответах. Часть 1-я
26-02-2020
profile-sample2
Советы новобранцам британских вузов
26-02-2020

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply
АФИША
Brickstudio
Brickstudio
Angliya - Britain's biggest Russian newspaper

Новые публикации

Angliya Newspaper

Контакты / Contacts
Подписка / Subscribe
Реклама / Advertising
Как подать объявление / Classified ads
Пользование сайтом/ Terms and Conditions
Частная информация / Privacy policy
Ticket Purchase Policy (T&C of Sale)
Архив / Archive

 

РЕКЛАМА
ОБЪЯВЛЕНИЯ/CLASSIFIEDS
BUSINESS PAGES – КАТАЛОГ КОМПАНИЙ
КОНТАКТЫ
БИЛЕТЫ

Англия в социальных сетях

Добавляйте «Англию» и будьте в курсе событий #Точки распространения газеты

© Copyright «Англия» – Наши на острове, крупнейшая независимая русскоязычная газета Великобритании.

Материалы сайта – собственность редакции. Любое использование и перепечатка только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на angliya.com

Skyrocket your business!

This site uses cookies and different analytics technologies to monitor how you interact with our Website or obtain data from third parties and collect your browser technical configuration data. Please visit our privacy policy to find more information about cookies.