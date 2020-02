Message In A Bottle – танцевально-театральное шоу по песням Стинга

Захватывающее, глубокое представление – совместная работа знаменитого театра Sadlers Wells и компании Universal Music UK. Невероятно актуальная тема – история семьи беженцев – раскрывается через язык музыки и танца, через который хореограф Кейт Принс успешно показала многогранность человеческих эмоций и переживаний.

Всего за время представления вы услышите 27 песен Стинга: разных периодов его творчества, разного содержания, все они сплетаются в единое полотно, рассказывая за героев их истории, выражая самые разные чувства: от спокойствия и любви до боли утраты и несправедливости. Это и Desert Rose, и Fields of Gold, и Invisible Sun, и Every Breath You Take… Первый акт неслучайно завершает песня, одноименная названию представления, Message In A Bottle. Есть тут и регги – Love Is The Seventh Wave. Есть и мегапопулярные хиты – Englishman In New York, Shape Of My Heart… и многие другие. Мелодии песен Стинга – как волны, они наполняют душу, несут без остановки, как поток стихии.

Невероятно пластичные танцоры, идеально выстроенный музыкальный ряд, декорации, интерактивные инсталляции, свет, театр теней – все это захватывает вас настолько, что видеть что-то, кроме сцены, невозможно. Как любое хорошее шоу, Message In A Bottle заставит вас и смеяться, и плакать. И, конечно же, сопереживать главным героям истории: семье из пяти человек, которые наслаждались жизнью в мирной деревне Бебко, пока туда не пришла война и им не пришлось бежать. Они отправляются в опасное путешествие с одной целью – выжить. Дальше нам покажут три разные истории: двух братьев и сестры, которых разлучили обстоятельства. Сколько всего им придется пережить до того, как они встретятся снова!

Увидеть шоу в Лондоне можно в театре Thе Peacock до 21 марта. Затем Message In A Bottle отправится в тур, даты и места проведения которого можно проверить на официальном сайте.

Шоу длится один час 50 минут, включая 20-минутный перерыв.

Когда: до 21 марта

Подробнее: www.sadlerswells.com

Елена Лесли