Спецпроект «Профессии»: мастер маникюра

Найти хорошего мастера маникюра в Англии не так-то просто. Уж очень русский ногтевой сервис отличается от британского. Вместе с мастером по маникюру Юлией Гамильтон мы поговорили о русской школе красоты и о том, как важен «Инстаграм» для раскрутки собственного дела

До переезда в UK

Я из России и работаю в бьюти-индустрии уже 14 лет. Все началось еще в школе, когда я, освоив маникюр, стала делать его всем своим друзьям и знакомым. Потом пошла учиться на экономиста в Высшую школу приватизации и предпринимательства, переехала в Москву. В столице устроилась работать в «Сбербанк», однако быстро поняла, что зарплата оставляет желать лучшего, и на мое хобби – путешествия – денег не хватает. Так мне в голову и пришла идея открыть свой маникюрный кабинет на дому. Клиентов появилось много: пришла одна подруга, привела другую, та – третью и т.д. Дела шли в гору.

В 2016 году, в одной из поездок, я познакомилась с будущим мужем, который привез меня в Манчестер. Первое время было особенно трудно: каждый день съедало одиночество и очень мешал языковой барьер.

Первые шаги

С работой помогла свекровь, которая привела меня в салон красоты. Там я показала «Инстаграм» с примерами своих работ, сделала пробный маникюр и в тот же день вышла в смену. Помню, как сложно мне было разговаривать с клиентами. Вести беседу меня подталкивала менеджер, мол, не стесняйся, спроси, что они будут делать на выходных и т.д., главное – говори.

Средняя зарплата мастера маникюра в Британии – от £12 500 до £25 тыс. в год.

Мы и они

Британки, кстати, очень приветливые, всегда могут поддержать разговор. Говоря о разнице в менталитете, стоит отметить, что наши соотечественницы более придирчивы к маникюру и всегда следят за качеством, англичанки же относятся ко всему проще.

При этом британки очень ценят свое время, поэтому маникюр им надо делать быстро. Час на процедуру – это уже много. Нашим же соотечественницам мастер может по нескольку раз «переделывать ногти», пока клиентка не увидит безупречный результат.

Англичанки не просят маникюр с замысловатым дизайном на торжественные мероприятия. Даже на свадьбы обычно «заказывают» френч без страз и дополнительных рисунков.

Сравнивая работу здесь и в Москве, могу сказать, что душа больше лежит к Манчестеру. Конечно, первое время я очень скучала по родным и знакомым, по бешеному ритму столицы, которого так не хватало в Англии. Со временем привыкла, нашла здесь друзей. В Россию часто езжу. В Англии все более расслаблены, никто никуда не торопится и народ очень доброжелательный. Помню, как работала в Москве в одном известном салоне, где мастера буквально дрались друг с другом за клиентов. Здесь такого никогда себе не позволят.

Тонкости ремесла

В какой-то момент я поняла, что нужно идти дальше. Так стала работать на себя. Клиентов нахожу через «Инстаграм», сама составляю расписание. Стол арендую в одном из салонов в центре Манчестера. Для собственного бизнеса мне понадобилась страховка (Beauty Insurance), которая используется, если вдруг, к примеру, мастер по неосторожности капнул лаком на сумку клиента.

Один из минусов самостоятельной работы – заполнение различных деклараций о доходах. В салоне все подобные формы заполняют за тебя. Также я сама покупаю все материалы – лаки, крем, лампы. Обычно оптом в Alan Howard Ltd или в Salon Direct. Кстати, сухожар для стерилизации маникюрных предметов в Англии не используется, вместо этого мы дезинфицируем принадлежности в специальном растворе Barbicide.

Я всегда работаю в перчатках и в маске, но совершенно не из-за того, что боюсь ногтевой пыли, а просто потому что привыкла. Хотя считаю, что если ты боишься пыли – не пили ногти.

Пожалуй, самое сложное в работе на себя – это то, что тебе приходится постоянно быть на связи, поскольку клиентов много, а они пишут в разных мессенджерах, и нужно успевать вовремя ответить всем. Еще я работаю допоздна, поскольку поток клиентов очень большой.

Клиенты у меня разные: и русские девочки, и англичанки, и китаянки, даже из Африки есть и из Дубая. Обычно просят сделать Russian manicure – когда убираешь кутикулу «насухую» специальными вращающимися пилочками.

Русская бьюти-индустрия сейчас очень популярна на Западе. И ногти просят, как у нас, делать, и ресницы (Russian volume), волосы хотят наращивать «по-русски».

Курьезы

Были в моей практике и необычные случаи. Помню, была у меня клиентка, которая попросила нарастить ей ногти длиной 22 сантиметра! Зачем – не знаю. Однако после того, как дама узнала, что это займет пять часов, она куда-то бесследно исчезла.

Еще помню, как-то приходил ко мне мужчина, который мечтал о лиловом шеллаке на ногах, а на руках попросил сделать акриловый маникюр. Он работал в одном знаменитом английском футбольном клубе и любил в свободное время переодеваться в женщину.

Однажды я с бывшими коллегами по салону участвовала в благотворительной акции. Мы делали маникюр работникам одной адвокатской конторы и отдали 30 процентов заработка в помощь нуждающимся.

А дальше?..

В будущем мне бы хотелось открыть свою студию со своей командой, где все мастера будут наводить красоту «по-русски». В моей профессии необходимо постоянно развиваться, поэтому я планирую посетить специальные курсы по преподаванию техники маникюра. Мне будет приятно приоткрыть завесу тайны и поделиться с другими мастерами секретами красивых ногтей.

Беседовала Мария Кулик