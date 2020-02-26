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Премьера балета «Ромео и Джульетта»

Премьера балета «Ромео и Джульетта»

Всемирно известный танцовщик Сергей Полунин исполнит партию Ромео в паре со знаменитой балериной Алиной Кожукару. Новая версия балета Прокофьева соединяет классический танец и современные тенденции в балете, создавая динамичную, яркую и актуальную историю великой шекспировской драмы о юных влюбленных. Уникальные декорации скульптора Давида Умемото на сцене Королевского Альберт-холла в сочетании с вечной музыкой русского композитора создают идеальную раму для великолепной хореографии от Йохана Кобборга.

КОГДА: 14 апреля в 20:00
ГДЕ: Royal Albert Hall, Kensington Gore, London, SW7 2AP
БИЛЕТЫ: £28,38 до £326,50 (tickets.royalalberthall.com)

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