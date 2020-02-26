«Наши» дизайнеры на London Fashion Week

Каждый модный сезон мы отслеживаем показы дизайнеров с постсоветского пространства на Неделе моды в Лондоне. В основной программе сезона осень-зима-2020 участвовали: Наталья Алавердян (Natalia Alaverdian) с A.W.A.K.E.MODE, Agne Kuzmickaite c одноименным брендом и Давид Комахидзе с David Koma. В программе Fashion Scout блистал бренд Rohmir Ольги Ро, о котором мы писали в предыдущем номере.

DAVID KOMA: LONDON, I LOVE YOU

Давид Кома по-своему осмыслил темы патриотизма, миграции населения и «Брекзита» — коллекцией о Лондоне, через призму взгляда только что прибывшего в британскую столицу экспата. Таким был и сам Давид Комахидзе 20 с небольшим лет тому назад, приехав в Лондон из Тбилиси. А что такое Великобритания для иностранца как не набор архитектурных и культурных архетипов, помноженных на таблоидные заголовки, литературные штампы и имперское прошлое?

Как всегда, Давиду хорошо удается структура костюма — его одежда подчеркивает, а зачастую и создает фигуру. Смелые фирменные вырезы и асимметрия остаются важными элементами ДНК бренда, но, к сожалению, бич прошлого сезона — велосипедки, все еще в фаворе маэстро. Может быть, это и референс на попытки мэрии пересадить лондонцев на двухколесный транспорт?..

Хомаж Лондону — это изображения новенького скайлайна с его забором из небоскребов, вышивка в виде лондонских мостов и роскошные аппликации из зеленых камней — парафраз королевской коллекции изумрудов. Шутки ради такие «изумруды» нашиты даже на гольфы.

AGNE KUZMICKAITE — позитивное настроение

Презентацию литовского дизайнера Agne Kuzmickaite мы нечаянно поймали на выходе с шоу Rohmir в Блумсбери. Длинноногие модели в веселых микронарядах позировали фотографу перед белым задником – почти как на фотосессии для лукбука. Агне, которая сейчас работает над докторской диссертацией в области моды и искусства, выпускает одежду, идеальную для улиц западных мегаполисов. Многие вспомнят, что почти 10 лет назад этот бренд выпускал забавные боди с народными принтами, словно заимствованные с русских подносов и шалей. Китчевых цветочков в коллекции-2020 мы не заметили, а вот фирменные милые бабочки остались. К ним Агне добавила платья и джемперы радужных расцветок — квинтессенцию оптимизма!

A.W.A.K.E. MODE – японская эстетика

All Wonderful Adventures Kindle Enthusiasm. Похоже на то, что принцип работы основательницы бренда Натальи Алавердян — творчество в сочетании с ясным пониманием коммерческой стороны вопроса. Наверное, это еще одна из причини, по которой ее платья так нравятся Ким Кардашьян. Коллекция невероятно практична, с акцентом на классический дизайн. Вдохновение Алавердян, которая успела поработать и стилистом, и арт-директором, и фотографом, берет из японского искусства и культуры. Спокойная эстетика и цельность образа. Понятно, почему ее одежду оценили мировые ритейлеры Isetan в Японии, Neiman Marcus в США, Harrods и Liberty в Великобритании.

Елена Лео