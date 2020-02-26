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Сотрудники одного из офисов в Canary Wharf распущены по домам из-за подозрения на коронавирус

Сотрудники одного из офисов в Canary Wharf распущены по домам из-за подозрения на коронавирус
Фото:123rf.com

Работник компании Chevron вернулся из поездки с симптомами болезни

Нефтяная компания Chevron отправила домой триста сотрудников своего офиса в деловом районе Canary Wharf после того, как один из них вернулся из командировки с симптомами вируса COVID-19, сообщает Metro.

В данный момент работник находится в больнице; сотрудникам запрещено возвращаться на работу до тех пор, пока не станут известны результаты анализов. «Компания продолжает следить за ситуацией и приняла к сведению рекомендации международных и местных органов здравоохранения. Здоровье и безопасность наших сотрудников — наш главный приоритет, и мы принимаем все необходимые меры предосторожности», — заявили в Chevron.

Ранее Public Health England заявила, что все пациенты с симптомами простуды и гриппа будут проверены на коронавирус. Врачи стараются избежать неожиданной вспышки болезни, как это произошло в Италии — за 24 часа количество заболевших возросло до 322; одиннадцать человек скончались.

Министр здравоохранения Мэтт Хэнкок призвал всех, кто заметил у себя подозрительные симптомы по возвращении в Великобританию, сообщить врачам и самоизолироваться.

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