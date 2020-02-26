Советы новобранцам британских вузов

Как не пропустить дедлайн

Автор книги о современной Британии «Лондон JAM» преподаватель сообщества Skyteach онлайн-школы Skyeng Полина Аскус делится опытом обучения в Университете Лондона и рассказывает, что следует знать, если вы собрались учиться в британском вузе.

– Первый вопрос, который мне задали, когда я выиграла грант на обучение в лондонском университете: «А ты посоветовалась с кем-то, узнала, как там учиться?»

Понятно, что Россия и Британия в плане вузовской жизни – не одно и то же. Да что там обучение! Еще бы и удовольствие от жизни получить, раз выпал такой шанс! Вот некоторые советы, которые я бы и сама хотела получить на заре своего обучения в Лондоне, но никто мне тогда их не дал. Охотно делюсь.

Знакомимся с авторитетами

Как скромность украшает человека, так знание о том, кто главный, помогает скромному студенту. Два человека в вашем университете, которые могут оказать вам помощь, это лидер курса и лидер программы.

По существу эти люди отвечают за формирование программ и составление конкретных курсов, издание методичек и т.д. Один курирует преподавателей, другой – учебный процесс, но оба так или иначе могут быть полезны и вам, тем более если кто-то из них читает вам лекции или ведет семинары. Непременно узнайте, за какими дверями сидят эти люди, получите их контакты. Познакомиться придется, если, например, вам нужно будет оформить академический отпуск или потребуется подписанная рукой британца характеристика. Кто знает, может, и для получения британского паспорта.

Эти два человека совмещают в российских вузах функцию декана, который призван опекать студентов. В европейском вузе декан тоже имеется, но он, как правило, сидит «высоко», и ходить к нему вовсе не обязательно. В свое время все оргвопросы мы решали непосредственно через руководителя международной программы, который контактировал с моим вузом в России. Так тоже бывает. Поскольку этот человек читал нам лекции, то виделись мы довольно часто.

О, этот вечный дедлайн…

Не думаю, что в европейских вузах есть такой феномен, как «вечный студент», зато там точно есть такая священная вещь, как крайний срок, или deadline. Пропустить его ни в коем случае нельзя. Обычно для всех письменных работ используются специальные бланки (примерно такие, как мы используем на ЕГЭ).

Работы, как правило, сдают не преподавателю, а определенному человеку в специальное окошко или кабинет. Обычная формальность, которая казалась мне очень необычной. Никакого эмоционального отклика, вроде «наконец, Петров, ты сдал свою курсовую», разумеется, не будет. Спецчеловеку до вас нет никакого дела. Он смотрит строго на дедлайн. Так они побороли человеческий фактор и пресекли на корню мольбы подождать еще пару дней. Более того, очень может быть, что контрольные работы в вашем вузе будут принимать исключительно через сайт, без посредников. Только учеба – ничего личного.

Плагиату – бой

Другая священная корова – antiplagiarism и, соответственно, жесткий контроль за каждым украденным словом. Проверка происходит автоматически, пока вы «загружаете» свой документ в систему. Если эту проверку текст вашей курсовой не проходит – пиши пропало. Программа сверяет документ с базами данных уже написанных студенческих работ, электронной библиотекой вашего вуза и прочими ресурсами. Тут совет один, и он стар как мир – не списывайте. Стыда не оберетесь и работу не засчитают.

Мне вспоминается одна из установочных лекций, которые нам, новоиспеченным студентам, читали на «курсе молодого бойца». Она была о том, как можно и нужно перефразировать. Впрочем, это не так и сложно, если вдуматься. Если более или менее знаешь язык, конечно. Лучше понравившиеся мысли из книг формулировать по-своему. Если же фраза вам пришлась по нраву целиком и полностью – смело цитируйте и берите в кавычки. Как только навык цитирования освоен, принимайтесь за изучение кембриджской системы цитирования: все ссылки и сноски должны быть оформлены строго по регламенту, иначе и тут вас ждет осечка – не пойдет материал.

Внимание к оформлению

Будьте готовы максимально внимательно отнестись к оформлению ваших курсовых работ и диплома, который называется здесь диссертацией. Неверное оформление, отсутствие каких-нибудь кавычек, точек или запятых снизит балл, даже если в процессе вам пришли гениальные мысли и вы изложили их в своем труде.

А вот относительно креатива в написании курсовой или контрольной работы есть много вопросов. Лично мне думается, что гениальности здесь ожидается меньше, а вот бюрократизма во всем, начиная от формирования работы и заканчивая ее подачей, намного больше.

И потому споры о том, что важнее, форма или содержание, предлагаю оставить за порогом вашего российского вуза: здесь однозначно важнее форма. Хотя свежая мысль молодого трудяги-студента, конечно, порадует старика преподавателя. Не отказывайте ни себе, ни ему в этом удовольствии.

Тем более что в Британии особенно приветствуется личное мнение и опыт. Оно будет так же важно, как и мнение больших экспертов из книг. Главное, все красиво оформить.

Опыт – ваше все

Отличие европейского образования – прагматизм и максимальное использование личного опыта.

Структура британского вузовского образования такая же, как в России. В рамках программы вам предстоит пройти через многочасовые лекции и семинары. Разумеется, на английском языке. Если лекции ничем не отличаются от наших, то совсем другое дело – это семинары. Будьте готовы: семинарские занятия максимально направлены не на опрос заданного материала и озвучивание цитат, а на ваш личный опыт и ваше личное мнение.

Моя программа была магистерская, у нас учились уже взрослые люди с опытом работы. Ни разу ни на одном из семинаров мне не приходилось встретиться с тем, чтобы человека, который затеял долгий экскурс в личный опыт работы, скажем, в какой-нибудь общественной организации или в органах власти (я обучалась политологии), кто-нибудь хоть раз не дослушал.

Личный опыт – это святое. Вот хоть режьте меня, а я, мол, так считаю. Все слушают и деликатно кивают. Выражение личного опыта явно побеждает по сравнению с мнением авторитетов из книг. Зато никто не проверяет, какие книги вы прочли.

Чтение литературы – ваше личное дело. Если вы хотите сдать экзамен на высший балл – сами все прочтете как миленькие, согласно спискам в методичках. На нет суда нет. Разумеется, чтобы иметь свою точку зрения о чем-либо, нужно иметь как минимум представление о том, что там было написано в учебнике. Ну, а чтобы ссылаться на свой опыт, нужно иметь этот опыт. Или хотя бы свое мнение.

Где получить опыт

Учащийся в британском учебном заведении по студенческой визе имеет право работать 20 часов в неделю. Где может успеть поработать студент-первокурсник? Все студенты мира подрабатывают кто кем, зачастую в сфере обслуживания: один булки выпекает по ночам, другой сидит на кассе, третий – в кейтеринге. Мне запомнился студент Кембриджа, который подрабатывал гондольером на реке Кем и любил шутить на эту тему. «В этом году окончил Кембридж. Работаю гондольером…»,– сказал он и махнул натруженной рукой в сторону «Моста вздохов».

Но дело не только в деньгах. Технологии позволяют получить опыт без отрыва от учебы, даже удаленно. Например, онлайн-школа Skyeng запустила удаленную стажировку для начинающих преподавателей английского языка. Тут можно и язык прокачать, и опыт получить.

Однако, наверное, самый престижный способ заполучить опыт – участие в некоммерческих проектах. В Британии благотворительная работа ценится как ничто. Тут тебе и тусовка, и благое дело, опыт взаимодействия с местными и даже можно кем-то на досуге поруководить. Даже если вы, скажем, учитесь на бухгалтера, а работа на проекте вовсе не включала в себя расчет дебита-кредита. Зато она уж точно включала в себя погружение в жизнь организации, командную работу, которую также очень здесь ценят, и даже офисную волокиту, бюрократию, на которой на самом деле все здесь стоит.

Поступая на работу волонтером, вы гарантированно становитесь частью мультикультурного мира, сами увидите, сколько разных национальностей будет работать с вами в одном офисе или на акции. И это – приобретение важное, ваш аттестат зрелости: и на комьюнити человек поработал, и опыт приобрел, не спасовал.

Набирайте опыт общения в первую очередь. И ничего не бойтесь: где все иностранцы, там будет даже проще. Главное, выбрать дело по душе. А потом – сразу все это и в резюме, и в курсовую, если вы студент-гуманитарий. Хотя и для физиков-математиков найдется свое местечко в мире благих дел, где семимильными шагами развивается искусственный интеллект, роботы развозят пиццу, а дроны летают в парках для развлечения горожан.

Его Величество Мультикультурализм

Последние несколько лет я живу в Лондоне, точнее совмещаю жизнь на две страны.

Тема английской культуры интересовала меня с детства. А вот несколько последних лет – с профессиональной точки зрения и с личной – как мигранта, который проходил долгий путь, чтобы вписаться в новую культуру. Мои наблюдению за современной жизнью Британии, где до сих пор существует знать во главе с королевой, где процветает свободомыслие Гайд-парка и либеральная расслабленность жизни, которая имеет оборотной стороной строгость непонятных для нас традиций и классовое расслоение общества, где скажешь слово «кушетка» вместо «диван» или заваришь чай неправильно – сразу запишут в низшее сословие, – все это меня удивляло, и я по крупицам собирала для себя их «культурный код», образ жизни. В итоге мои наблюдения легли в основу в книжки о жизни современного Лондона, о быте и культуре современных британцев «Лондон JAM».

Лондон – место для Британии нетипичное. Он чрезвычайно культурно разнообразен. Четыре из десяти его жителей не британцы, то есть афроевропейцы и национальные меньшинства. Здесь говорят на трехстах языках. К этому надо быть готовым.

Мультикультурная среда, впрочем, дает дополнительные шансы. Если вы заметили, что культура вашего народа мало представлена в университете или колледже – смело это недоразумение исправляйте и попробуйте создать группу, скажем, «Клуб друзей русской словесности». Так, например, сделали студенты Гринвичского университета. Студсовет (student union) предоставил им возможность встречаться в университетском кафе, выделил чай и сладости. Читая Набокова и Толстого, участники хорошо проводят время, знакомятся с русскими девушками, которые, к слову, эффектно выделяются в среде прочих приезжих студентов, и учат наш «великий русский язык». На всякий случай.

При выборе университета или колледжа следует зайти на сайт их student union и ознакомиться со студенческими сообществами, их направленностью и культурной принадлежностью. Поверьте, это поможет сориентироваться, найти для себя новые возможности для знакомства и развития.

На всякий случай напомним: современная Британия очень ценит культурное разнообразие. Даже выражение bloody foreigners (чертовы иностранцы), которым описывается избыток любви к приезжим, запретили на высшем уровне. Вместо выражения искренних чувств предлагается джентльменское уважение к окружающим вас людям, к каким бы социальным, этническим, культурным и иным группам они ни принадлежали. «Ни-ни» кого-то оскорбить.

Хотя не Борис ли Джонсон, который трудится нынче на посту главы правительства, назвал одеяние мусульманок «щелью в почтовом ящике»? Он, конечно. Верхняя недвижимая губа аристократов дрогнула, общественность поворчала, но ничего – справились и продолжили традиции мультикультурализма. И нам про них забывать не стоит, а стоит пользоваться.