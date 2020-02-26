До «Темных вод»: пять фильмов великого Тодда Хейнса

28 февраля в прокат выходит драма «Темные воды» (2019) с Марком Руффало, Энн Хэтэуэй, Тимом Роббинсом и Биллом Пуллманом.

Реалистическая, суровая, основанная на реальных событиях и заряженная экологическим пафосом – так что не сразу верится, что ее снял тот самый Тодд Хейнс. Вы слышали это имя, но затрудняетесь вспомнить, что это за режиссер? Давайте вспоминать вместе!

«Бархатная золотая жила» (Velvet Goldmine), 1998

Самое странное, что в фильме, который называется в честь одного из хитов Дэвида Боуи, песен самого Боуи не звучит. Более того, сам Боуи не очень хотел, чтобы эта картина появилась. Хотя для всех фанатов глэм-рока и просто хорошей музыки фильм Тодда Хейнса – просто подарок, путешествие в 70-е, где поп-идол Брайан Слейд, подозрительно похожий по сценическому образу на реального Боуи, инсценирует свое убийство на сцене.

Причем происходит это практически тогда же, когда настоящий Боуи закончил играть в Зигги Стардаста и решил заняться чем-то совсем новым в Берлине со своим другом Игги Попоп. У последнего в «Жиле» тоже есть прототип, и это лучшая роль Юэна Макгрегора на тот момент, у него еще там откровенная сцена с Кристианом Бэйлом. В фильме много отсылок к другим легендам рока, расшифровывать этот яркий субкультурный ребус – одно сплошное удовольствие.

«Меня там нет» (I’m Not There), 2007

Про Боба Дилана есть три гениальных фильма. Два документальных, Don’t Look Back и No Direction Home, и один игровой, вот этот самый. Тодд Хейнс справедливо рассудил, что у Дилана так много не просто образов, но полноценных ипостасей, что пригласил на эту роль шестерых актеров, включая чернокожего подростка и женственную Кейт Бланшетт. И для каждого создал некую отдельную вселенную, где действует не Дилан, а некий подозрительно похожий на него персонаж со своим собственным именем. Это настолько смело, что поначалу не знаешь, как реагировать. Вот престарелый Билли Кид – Ричард Гир – едет на коне, но это на самом деле Боб Дилан, а вот пастор Кристиан Бэйл служит в маленькой провинциальной церквушке, и это тоже Дилан. Конечно, без детального знания биографии и творчества Дилана смотреть тяжеловато, но даже в этом случае эффект будет очень сильным.

«Милдред Пирс» (Mildred Pierce), 2011

Сегодня сериалы уже заняли место рядом с серьезным кинематографом, и никого не удивляет, что лучшие авторы работают в этом направлении, хотя раньше таких случаев насчитывалось меньше, чем пальцев на двух руках. И на престижных смотрах сериалы тоже теперь представлены – на большом экране, с пресс-конференциями и джанкетами, все как у взрослых. Но первым сериалом, который крупный Венецианский МКФ показал наравне с игровым кино, был не «Твин Пикс» и не «Во все тяжкие», а феминистская драма «Милдред Пирс» Тодда Хейнса с Кейт Уинслет в главной роли – она потом получила за нее «Золотой глобус». Это практически шестичасовой фильм-погружение в непростую жизнь матери-одиночки в эпоху Великой депрессии, без всяких скидок на телевизионный формат. И с тех пор в Венеции обязательно чествуют сериалы; в последний раз вот показывали «Нового Папу», правда, не целиком, а только второй и седьмой эпизоды.

«Кэрол» (Carol), 2014

Забавно, что в Каннах Руни Мара получила приз за лучшую женскую роль, а на «Оскар» ее выдвигали как актрису второго плана. А Кейт Бланшетт, у которой чисто арифметически меньше экранного времени, как исполнительницу главной роли. Может, в наказание за это из шести номинаций на «Оскар» все остались без наград, и на «Глобусе» фильм несправедливо обошли в пяти номинациях, хотя там Мара и Бланшетт соревновались друг с другом наравне, что тоже, наверное, неправильно. Как и Абделлатиф Кешиш в «Жизни Адели» до него, Хейнс нашел какую-то очень верную интонацию, чтобы получилась не лесбийская драма (каким, кстати, был роман Патриции Хайсмит), а тонкий рассказ, вернее, рождественская песнь (carol!) о страсти, любви и охлаждении.

В сущности, если бы Руни Мара играла не продавщицу, а продавца, который бы влюбился в роскошную светскую львицу и вызвал ответное чувство, никакого скандала вокруг фильма не было бы. Но тогда не было бы понятно, какое воздействие на чувства влюбленных женщин могли оказывать предрассудки пуританской Америки 50-х годов, где сам факт их отношений мог вызвать большие проблемы. Никогда не скрывавший своих сексуальных предпочтений Хейнс часто в своих фильмах придает любви между героями оттенок чего-то запретного, опасного, но по сути настолько невинного и интимного, что персонажей невозможно осуждать, если приблизиться к ним чуть ближе – на расстояние от киноэкрана до зрительского кресла.

«Мир, полный чудес» (Wonderstruck), 2017

На первый взгляд, этот фильм выбивается из творчества Хейнса, потому что это две истории о детях, оглохшем мальчике и глухой девочке, которые ищут нечто очень важное для себя в огромном взрослом мире. Но здесь очень много «приветов» от предыдущих картин. Так, переплетение двух сюжетов из разных временных пластов – это есть и в «Жиле», и в «Меня там нет». Из «Жилы» – 70-е годы и Дэвид Боуи, его Space Oddity здесь звучит без всякой маскировки. Мальчик, сбежавший из дома, – почти маленький Дилан. Нью-Йорк присутствует во многих работах Хейнса, включая «Кэрол», а линия девочки перенесена во времена, близкие по хронологии к «Милдред Пирс».

Джулианна Мур, у которой здесь три роли, ранее не раз снималась у Хейнса, да и стала известной не в последнюю очередь благодаря ему. То есть «Мир, полный чудес» – это путешествие по «мирам» Тодда Хейнса, предпринятое двумя отважными детьми. Только не обычными, а словно бы книжными, то ли марктвеновскими, то ли диккенсовскими, кому как больше нравится. То, как трудно людям бывает услышать друг друга, здесь обыграно на всех уровнях. В этом Хейнс, любитель многослойности, всегда был непревзойденным мастером.

Сергей Сычев