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Правительство выделит £236 млн на помощь бездомным

Правительство выделит £236 млн на помощь бездомным
Фото:123rf.com

Деньги пойдут на аренду квартир для оказавшихся на улице людей

Правительство пообещало проанализировать причины бездомности и увеличить финансирование программ помощи людям, оставшимся без жилья, сообщает The Guardian.

На борьбу с бездомностью будет выделено £236 млн — они пойдут на аренду квартир для оказавшихся на улице людей, а также на услуги социальных служб, которые помогут им с профориентацией. Национальная программа Housing First была придумана в США и помогла десяткам людей отказаться от жизни на улице и успешно социализироваться.

На роль советника правительства по проблемам бездомности была назначена Луиза Кейси, ранее работавшая в комиссии по социальной интеграции. Кейси также возглавляла благотворительную организацию Shelter, которая занимается проблемами оказавшихся на улице людей. Кейси займется сбором информации по количеству бездомных в Великобритании и возможным способам ликвидации антисоциального поведения.

Нынешний руководитель Shelter Полли Нейт поприветствовала решение правительства, однако подчеркнула, что решение проблемы лежит в комплексном подходе. «Экстренные меры могут помочь лишь в том случае, если в стране есть свободная жилплощадь для размещения бездомных», — добавила Нейт.

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