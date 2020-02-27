Лондонское метро лучше других приспособлено для перевозки собак

А строже всего к питомцам относятся в Шанхайском метрополитене

Лондонское метро было признано самым комфортным для собак, пишет Secret London. В сравнительном отчете компании Essential Living, специализирующейся на аренде жилья, говорится, что оно лучше других приспособлено для перевозки четвероногих друзей по сравнению с метрополитенами других мегаполисов.

Компания сравнивала транспортные системы по ряду факторов: разрешено ли пассажирам вообще провозить своих питомцев, нужно ли надевать на них намордник или сажать в переноску.

Оказалось, что домашние животные могут беспрепятственно перемещаться лишь в Лондоне. На втором месте оказался метрополитен Токио — собакам запрещено стоять на эскалаторах. В Мадриде и Москве на собак рекомендуют надевать намордники, а власти Пекина, Мадрида и Шанхая считают, что метро предназначено только для людей: любым питомцам вход запрещен.

Правила разнятся от страны к стране, однако одно остается неизменным — наши питомци поднимают настроение даже в самый хмурый день!