﻿﻿﻿﻿﻿

Лондонское метро лучше других приспособлено для перевозки собак

Лондонское метро лучше других приспособлено для перевозки собак
Фото:instagram.com/busy_doggies

А строже всего к питомцам относятся в Шанхайском метрополитене

Лондонское метро было признано самым комфортным для собак, пишет Secret London. В сравнительном отчете компании Essential Living, специализирующейся на аренде жилья, говорится, что оно лучше других приспособлено для перевозки четвероногих друзей по сравнению с метрополитенами других мегаполисов.

Компания сравнивала транспортные системы по ряду факторов: разрешено ли пассажирам вообще провозить своих питомцев, нужно ли надевать на них намордник или сажать в переноску.

Оказалось, что домашние животные могут беспрепятственно перемещаться лишь в Лондоне. На втором месте оказался метрополитен Токио — собакам запрещено стоять на эскалаторах. В Мадриде и Москве на собак рекомендуют надевать намордники, а власти Пекина, Мадрида и Шанхая считают, что метро предназначено только для людей: любым питомцам вход запрещен.

Правила разнятся от страны к стране, однако одно остается неизменным — наши питомци поднимают настроение даже в самый хмурый день!

profile-sample2
Секретный ход 17-го века обнаружили в здании парламента
27-02-2020
profile-sample2
Правительство выделит £236 млн на помощь бездомным
27-02-2020
profile-sample2
Лондонское метро лучше других приспособлено для перевозки собак
27-02-2020

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply
АФИША
Brickstudio
Brickstudio
Angliya - Britain's biggest Russian newspaper

Новые публикации

Angliya Newspaper

Контакты / Contacts
Подписка / Subscribe
Реклама / Advertising
Как подать объявление / Classified ads
Пользование сайтом/ Terms and Conditions
Частная информация / Privacy policy
Ticket Purchase Policy (T&C of Sale)
Архив / Archive

 

РЕКЛАМА
ОБЪЯВЛЕНИЯ/CLASSIFIEDS
BUSINESS PAGES – КАТАЛОГ КОМПАНИЙ
КОНТАКТЫ
БИЛЕТЫ

Англия в социальных сетях

Добавляйте «Англию» и будьте в курсе событий #Точки распространения газеты

© Copyright «Англия» – Наши на острове, крупнейшая независимая русскоязычная газета Великобритании.

Материалы сайта – собственность редакции. Любое использование и перепечатка только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на angliya.com

Skyrocket your business!

This site uses cookies and different analytics technologies to monitor how you interact with our Website or obtain data from third parties and collect your browser technical configuration data. Please visit our privacy policy to find more information about cookies.