Секретный ход 17-го века обнаружили в здании парламента

Его построили для коронации Карла II

Во время реконструкционных работ в здании парламента был обнаружен секретный проход, пишет The Evening Standard. Историки, работающие над планом реставрации Палаты общин, обнаружили замурованную дверь и предположили, что скрывающийся за ней проход был построен в 1660 году для коронации Карла II.

Сначала он использовался как вход в банкетный зал, а потом как короткий путь между помещениями для высокопоставленных особ, включая первого британского премьер-министра Роберта Уорпола и секретаря Адмиралтейства Сэмюэла Пипса.

В 19-м веке здание парламента чуть было не уничтожил пожар, после которого рабочим пришлось замуровать проход. Один из них оставил на стене надпись: «Эту комнату закрыл Том Портер, который очень любит эль». Когда здание восстанавливали от последствий бомбардировок Второй мировой войны, то проход обнаружили снова, но не стали открывать и замаскировали деревянной панелью.

«Этим проходом на протяжении нескольких веков пользовались люди, сформировавшие нашу историю. Я горжусь командой, которая сделала это открытие и приоткрыла завесу над историей парламента», — заявил спикер Палаты общин сэр Линдси Хойл.