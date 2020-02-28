Британец с лайнера Diamond Princess скончался от коронавируса в Японии

Это первый случай гибели иностранного гражданина из-за нового вируса

Гражданин Великобритании, находившийся на борту круизного лайнера Diamond Princess, скончался от коронавируса, передает газета Metro со ссылкой на министерство здравоохранения Японии. Это первый случай смерти гражданина другой страны; ранее жертвами вируса Covid-2019 стали пять японцев.

Лайнер Diamond Princess, на борту которого было 3,7 тыс. человек (в том числе 78 граждан Великобритании), отправился в круиз из Йокогамы в конце января. Во время поездки у одного из пассажиров из Гонконга выявили пневмонию, вызванную коронавирусом. 3 февраля лайнер не пустили обратно в порт Йокогамы и закрыли на двухнедельный карантин.

С тех пор число случаев заражения коронавирусом на борту превысило 700. Тридцать британцев и два гражданина Ирландии были эвакуированы с борта лайнера на прошлой неделе и в настоящее время находятся на карантине в больнице Arrowe Park Hospital. У четверых британцев, оставшихся на лайнере, обнаружили симптомы коронавируса; предполагается, что погибший – один из них.

В Великобритании в настоящее время подтверждено 19 случаев заболевания, о четырех новых из них стало известно вчера. Два пациента в Англии заразились коронавирусом во время поездки в Иран, один пациент из Уэльса и еще один из Северной Ирландии подхватили болезнь в Италии, ставшей эпицентром болезни в Европе.