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Масленица в Лондоне

Масленица в Лондоне

Праздничный масленичный ужин от Russian Revels и шеф-повара Карины Болдри «Его Величество Блин»

КОГДА: 29 февраля в 18:30

ГДЕ: Pushkin House, WC1A 2TA 

БИЛЕТЫ: £40 (pushkinhouse.org)

 

Церемония награждения и гала-концерт  «Звезды Альбиона»

Гран-при 2020, 7-й международный фестиваль искусства & конкурс. С участием приглашенных звезд и музыкальных коллективов.

КОГДА: 1 марта в 19:00

ГДЕ: Richmond and Hillcroft Adult Community College, Parkshot, London TW9 2RE

БИЛЕТЫ: £16,76 (eventbrite.co.uk)

 

Праздник Масленицы: русские песни и традиции 

Клуб «Изба»приглашает взрослых и детей в гости на праздничный фестиваль.

Гостей ждет знакомство с деревенскими напевами и инструментальными наигрышами из разных регионов России и Украины и конечно же сытные блины – символ солнца и прихода весны. Приходите к нам и оставайтесь на весь день. Вместе мы будем делать масленичную куклу, встречать, прокатывать и провожать Масленицу с песнями, водить хороводы, играть в традиционные игры. А также мастерить игрушки и примерять на себя традиционный костюм.

Закончится фестиваль, как и полагается народному гулянию, вечеркой с песнями и веселыми частушками под гармонь, на которой взрослые смогут наплясаться вдоволь. Гости фестиваля: ансамбль русского фольклора Верея (г. Вильнюс)

КОГДА: 7 марта в 15:00

ГДЕ: Pushkin House, WC1A 2TA 

БИЛЕТЫ: взрослый/детский – £25, на входе – £30; семейный билет – £70, на входе – £85 (pushkinhouse.org)

В цену билета входит еда: два блина, сочиво и чай (для детей – стакан морса).

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