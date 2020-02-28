Шторм «Хорхе» принесет дожди и ветер

Великобритания вновь под ударом стихии

Шторм «Хорхе» обрушится сегодня на Великобританию с дождями и ветром до 112 км/ч, сообщает Sky News. Met Office объявил желтый уровень погодной опасности на северо-западе Англии и в Уэльсе — там может выпасть от 50 до 80 мм осадков.

«Боюсь, что это плохие новости для пострадавших от наводнения районов, учитывая недавние дожди. На северо-западе Англии и в Уэльсе снова ожидаются осадки, в других областях установится преимущественно сухая погода. Однако после обеда дождь начнет постепенно двигаться на восток и к вечеру будет идти практически везде», — говорит синоптик Met Office Эмма Солтер.

Наибольшую опасность для населения сейчас представляет река Северн, которая может выйти из берегов в Айронбридже, графство Шропшир. Агентство по охране окружающей среды сообщило, что уровень воды немного упал после своего пика 26 февраля, однако призывает местных жителей быть максимально осторожными.

«Хорхе» станет третьим штормом, обрушившимся на Великобритании в эту зиму. Из-за «Киары» и «Денниса» в некоторых районах за сутки выпала месячная норма осадков. Новый дождь на этих выходных может побить рекорд февраля 1990 — тогда в стране выпало 193,4 мм осадков.