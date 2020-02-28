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Скорость движения транспорта в центре Лондона ограничат до 32 км/ч

Скорость движения транспорта в центре Лондона ограничат до 32 км/ч
Фото:123rf.com

Мера направлена на снижение смертности во время ДТП

Власти Лондона установят ограничение максимальной скорости для автомобилей, въезжающих в центр города, до 32 км/ч (20 миль/ч), сообщает The Evening Standard.  Первыми улицами, на которых будет установлено ограничение, станут Millbank, Victoria Embankment, Upper Thames Street и Lower Thames Street. TfL планирует ввести данный скоростной режим на дорогах общей протяженностью 8 км.

В связи с нововведениями власти Лондона обещают произвести перекалибровку систем видеонаблюдения и вывести на дороги полицейские патрули. Нарушителям грозит штраф в размере £100 и три штрафных очка в водительской истории. Закон должен был вступить в силу в апреле этого года, однако Садик Хан принял решение перенести его на 2 марта. Новые меры направлены на снижение смертности во время ДТП: с 2016 по 2018 гг. на дорогах погиб 131 человек и более 2 тыс. получили серьезные ранения.

Если эксперимент пройдет успешно, в следующие пять лет TfL намерена расширить действие нового скоростного режима до пригородов, где сейчас водителям разрешается ездить со скоростью до 80 км/ч (50 миль/ч).

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