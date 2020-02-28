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Апелляционный суд запретил строительство третьей взлетно-посадочной полосы в Хитроу

Апелляционный суд запретил строительство третьей взлетно-посадочной полосы в Хитроу
Фото:123rf.com

Проект нарушает условия Парижского соглашения по климату

Апелляционный суд Великобритании запретил строительство третьей взлетно-посадочной полосы аэропорта Хитроу, сообщает Metro News. В постановлении суда говорится, что одобренный британским правительством проект не учитывает условия Парижского соглашения по климату. Его цель — сдержать рост средней температуры на уровне до 2°C, чтобы избежать глобального потепления.

Решение суда поддержали экологические организации «Гринпис», Friends Of The Earth и Plan B, а также мэр Лондона Садик Хан. По мнению последнего, «правительство должно принять меры в борьбе с изменениями климата».

Тем не менее, руководство Хитроу не намерено отказываться от своих планов и обещает проконсультироваться с правительством по поводу климатической политики. Министр транспорта Грант Шэппс заявил, что правительство не будет оспаривать решение суда и попытается найти решение, которое позволило бы расширить аэропорт и учесть требования экологов.

Борис Джонсон высказывался против строительства дополнительной полосы еще на посту мэра Лондона. Тогда он пообещал «лечь перед бульдозерами», чтобы остановить работы. 

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