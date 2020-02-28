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Великобритания выйдет из переговоров с ЕС, если до июня стороны не придут к соглашению

Великобритания выйдет из переговоров с ЕС, если до июня стороны не придут к соглашению
Фото:123rf.com

Перспектива «жесткого «Брекзита» снова на горизонте

Правительство Великобритании готово прекратить переговоры по условиям торгового соглашения с ЕС, если к июню стороны не сумеют достичь принципиальных договоренностей, сообщает BBC. Об этом заявил на заседании парламента Майкл Гоув. Согласно требованиям Великобритании, первичный вариант соглашения должен быть выработан летом и принят со всеми поправками к концу сентября 2020 года.

По ряду вопросов переговоры уже зашли в тупик, пишет журналист Адам Флеминг.

Великобритания хочет субсидировать отрасли промышленности по своему усмотрению, а ЕС выступает за сохранение ограничений на государственную помощь. Брюссель стремится к единому соглашению, охватывающему все области — от рыболовства, авиации, энергетики до иммиграции. Лондон выступает за отдельные сделки по отраслям.

Обе стороны согласились, что не будут менять текущее законодательство в области защиты окружающей среды, прав работников и международной конкуренции в сфере налогообложения.

Великобритания покинула Европейский союз 31 января, но продолжает подчиняться его законам, пока идут переговоры по торговому соглашению. Переходный период должен завершиться 31 декабря 2020 года — Борис Джонсон заявил, что не будет просить отсрочки.

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