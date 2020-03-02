Активисты Greenpeace заблокировали офисы банка Barclays

Они призывают организацию прекратить финансирование нефтегазовых компаний

Активисты Greenpeace заблокировали входные двери 97 офисов Barclays по всей Великобритании, из-за чего десятки сотрудников банка не смогли попасть на работу вовремя, сообщает BBC. Волонтеры наклеили на стеклянные двери офисов изображения людей, держащих плакаты с надписью «Прекратите финансирование добычи ископаемых видов топлива». По словам очевидцев, изображения были расклеены в Белфасте, Кардиффе, Эдинбурге, Лондоне и Манчестере.

Активисты говорят, что Barclays является крупнейшим спонсором международных нефтегазовых компаний.

Greenpeace призывает банк спонсировать безопасные для окружающей среды возобновляемые источники энергии — солнечные батареи и ветряные станции. «Последствия изменений климата становятся заметнее, от наводнений в Европе до лесных пожаров в Австралии и рекордной жары в Антарктиде, – поэтому мы решили организовать протестную акцию. Банки несут такую же ответственность за климат, как и компании, которые они финансируют», — заявил участник кампании Мортен Тайсен.

Представители Barclays согласились с доводами активистов по изменению климата, однако призвали их воздержаться от подобных акций в будущем, ведь они влияют не только на банк, но и на его клиентов.