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Международный фестиваль Big Art Music Festival 

Международный фестиваль Big Art Music Festival 

Международный фестиваль Big Art Music Festival – это не просто грандиозное мероприятие, это мост между двумя великими культурами.

Фестиваль-сенсация объединит ярчайших звезд России на сцене легендарного Royal Albert Hall, стены которого принимали только самых знаковых исполнителей современности.

Ведущие – Иван Ургант и Яна Чурикова.

В программе – выступления Валерия Меладзе, Леонида Агутина, Zivert, Альбины Джанабаевой, Дианы Арбениной и «Ночных снайперов», Томаса Н’эвергрина, Артура Пирожкова, Niletto, Петра Дранги.

Организатор – Berin Iglesias.

КОГДА: 10 июля в 19:00

ГДЕ: Royal Albert Hall, Kensington Gore, South Kensington, London SW7 2AP

БИЛЕТЫ: £85-450 (eventfirst.co.uk)

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