Великобритания и ЕС начинают переговоры по торговому соглашению

Брюссель просит Лондон смягчить позицию

3 марта Великобритания и ЕС начнут первый этап переговоров по торговому соглашению, напоминает The Guardian. Британские дипломаты во главе с Дэвидом Фростом уже вылетели в Брюссель. После завтрашнего заседания стороны будут встречаться каждые три недели попеременно в британской и бельгийской столицах.

На прошлой неделе британское правительство заявило, что откажется участвовать в переговорах, если стороны не придут к соглашению до конца июня. Брюсселю это заявление не понравилось: ЕС призвал Великобританию смягчить риторику и быть готовой к компромиссу, поскольку от исхода переговоров зависит судьба всех стран, входящих в альянс.

Сторонам предстоит обсудить обмен товарами и услугами, транспортную систему, сотрудничество в ядерной сфере, рыболовство, сотрудничество правоохранительных и судебных органов, социальную мобильность и урегулирование споров.

Ожидается, что камнем преткновения станет рыболовство — Дания, Франция, Испания, Нидерланды и Ирландия настаивают на сохранении доступа к британским водам.

Представители ЕС говорят, что им не нужно полное соглашение к июлю, достаточно будет лишь общего плана мер, который обеспечит необходимую защиту рыболовных сообществ.