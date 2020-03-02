﻿﻿﻿﻿﻿

Великобритания и ЕС начинают переговоры по торговому соглашению

Великобритания и ЕС начинают переговоры по торговому соглашению
Фото:123rf.com

Брюссель просит Лондон смягчить позицию

3 марта Великобритания и ЕС начнут первый этап переговоров по торговому соглашению, напоминает The Guardian. Британские дипломаты во главе с Дэвидом Фростом уже вылетели в Брюссель. После завтрашнего заседания стороны будут встречаться каждые три недели попеременно в британской и бельгийской столицах.

На прошлой неделе британское правительство заявило, что откажется участвовать в переговорах, если стороны не придут к соглашению до конца июня. Брюсселю это заявление не понравилось: ЕС призвал Великобританию смягчить риторику и быть готовой к компромиссу, поскольку от исхода переговоров зависит судьба всех стран, входящих в альянс.

Сторонам предстоит обсудить обмен товарами и услугами, транспортную систему, сотрудничество в ядерной сфере, рыболовство, сотрудничество правоохранительных и судебных органов, социальную мобильность и урегулирование споров.

Ожидается, что камнем преткновения станет рыболовство — Дания, Франция, Испания, Нидерланды и Ирландия настаивают на сохранении доступа к британским водам.

Представители ЕС говорят, что им не нужно полное соглашение к июлю, достаточно будет лишь общего плана мер, который обеспечит необходимую защиту рыболовных сообществ.

profile-sample2
Концерт ко Дню Победы
02-03-2020
profile-sample2
Динозавры в натуральную величину появятся близ Стерлинга
02-03-2020
profile-sample2
Активисты Greenpeace заблокировали офисы банка Barclays
02-03-2020

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply
АФИША
Brickstudio
Brickstudio
Angliya - Britain's biggest Russian newspaper

Новые публикации

Angliya Newspaper

Контакты / Contacts
Подписка / Subscribe
Реклама / Advertising
Как подать объявление / Classified ads
Пользование сайтом/ Terms and Conditions
Частная информация / Privacy policy
Ticket Purchase Policy (T&C of Sale)
Архив / Archive

 

РЕКЛАМА
ОБЪЯВЛЕНИЯ/CLASSIFIEDS
BUSINESS PAGES – КАТАЛОГ КОМПАНИЙ
КОНТАКТЫ
БИЛЕТЫ

Англия в социальных сетях

Добавляйте «Англию» и будьте в курсе событий #Точки распространения газеты

© Copyright «Англия» – Наши на острове, крупнейшая независимая русскоязычная газета Великобритании.

Материалы сайта – собственность редакции. Любое использование и перепечатка только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на angliya.com

Skyrocket your business!

This site uses cookies and different analytics technologies to monitor how you interact with our Website or obtain data from third parties and collect your browser technical configuration data. Please visit our privacy policy to find more information about cookies.