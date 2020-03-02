Концерт ко Дню Победы

Официальный торжественный концерт к 75-ти летию Победы. На концерте будут присутствовать российские и британские ветераны и почетные гости. В программе концерта – выступления профессиональных и любительских коллективов и солистов из Великобритании, России и других стран. В фойе концертного зала также пройдет выставка фотографий и рисунков.
КОГДА: 9 мая в 18:30
ГДЕ: Kensington Town Hall Centre, Hornton Street, London W8 7NX
БИЛЕТЫ: взрослым – £10; детям и пенсионерам – бесплатно.
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