Концерт ко Дню Победы

Официальный торжественный концерт к 75-ти летию Победы. На концерте будут присутствовать российские и британские ветераны и почетные гости. В программе концерта – выступления профессиональных и любительских коллективов и солистов из Великобритании, России и других стран. В фойе концертного зала также пройдет выставка фотографий и рисунков.

КОГДА: 9 мая в 18:30

ГДЕ: Kensington Town Hall Centre, Hornton Street, London W8 7NX

БИЛЕТЫ: взрослым – £10; детям и пенсионерам – бесплатно.