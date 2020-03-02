﻿﻿﻿﻿﻿

Концерт ко Дню Победы

Концерт ко Дню Победы

Официальный торжественный концерт к 75-ти летию Победы. На концерте будут присутствовать российские и британские ветераны и почетные гости. В программе концерта –  выступления профессиональных и любительских коллективов и солистов из Великобритании, России и других стран.  В фойе концертного зала также пройдет выставка фотографий и рисунков.

КОГДА: 9 мая в 18:30
ГДЕ: Kensington Town Hall Centre, Hornton Street, London W8 7NX
БИЛЕТЫ: взрослым –  £10; детям и пенсионерам – бесплатно.

profile-sample2
Концерт ко Дню Победы
02-03-2020
profile-sample2
Динозавры в натуральную величину появятся близ Стерлинга
02-03-2020
profile-sample2
Активисты Greenpeace заблокировали офисы банка Barclays
02-03-2020

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply
АФИША
Brickstudio
Brickstudio
Angliya - Britain's biggest Russian newspaper

Новые публикации

Angliya Newspaper

Контакты / Contacts
Подписка / Subscribe
Реклама / Advertising
Как подать объявление / Classified ads
Пользование сайтом/ Terms and Conditions
Частная информация / Privacy policy
Ticket Purchase Policy (T&C of Sale)
Архив / Archive

 

РЕКЛАМА
ОБЪЯВЛЕНИЯ/CLASSIFIEDS
BUSINESS PAGES – КАТАЛОГ КОМПАНИЙ
КОНТАКТЫ
БИЛЕТЫ

Англия в социальных сетях

Добавляйте «Англию» и будьте в курсе событий #Точки распространения газеты

© Copyright «Англия» – Наши на острове, крупнейшая независимая русскоязычная газета Великобритании.

Материалы сайта – собственность редакции. Любое использование и перепечатка только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на angliya.com

Skyrocket your business!

This site uses cookies and different analytics technologies to monitor how you interact with our Website or obtain data from third parties and collect your browser technical configuration data. Please visit our privacy policy to find more information about cookies.