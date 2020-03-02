Динозавры в натуральную величину появятся близ Стерлинга

Новая экспозиция откроется в Blair Drummond Safari Park

В 2020 году знаменитый сафари-парк Blair Drummond близ шотландского города Стерлинг отметит свое 50-летие. В честь круглой даты на его территории появится новая экспозиция World of Dinosaurs, посвященная динозаврам Юрского периода, сообщает Sky News. В ней будут представлены более двадцати макетов ящеров в натуральную величину — велоцирапторы, диплодоки и тираннозавры.

Особые инфракрасные датчики позволят приводить динозавров в движение — они будут моргать, дышать, двигать головой, а временами даже оглушительно реветь. Стальной каркас обеспечит фигурам прочность и устойчивость, а силиконовый покров будет неотличим от настоящей кожи.

«Самым большим динозавром экспозиции станет двадцатиметровый диплодок, но наибольший восторг вызывает тираннозавр с его ужасающим ревом. Теперь у посетителей всех возрастов появится возможность встретиться лицом к лицу со своими любимцами», — рассказал менеджер парка Гэри Гилмор.

На обновление парка к его юбилею выделили £1 млн. Помимо секции с динозаврами, на территории Blair Drummond Safari Park появятся оборудованные площадки для барбекю и пикников.