Ходорковский: «Будущее России. Есть ли место для молодежи?»

Михаил Ходорковский – общественный деятель, основатель движения «Открытая Россия», в прошлом предприниматель, руководитель и акционер крупнейшей частной нефтяной компании «ЮКОС». «Открытая Россия» – российское сетевое движение, занимающееся политическим образованием и поддержкой политических и гражданских инициатив.

Мероприятие будет состоять из двух частей:

– Беседа с модератором, во время которой Михаил ответит на отобранные комитетом и модератором вопросы, расскажет о своей деятельности и о том, какими он видит будущее России и роль молодежи в этом будущем;

– Q&A сессия с вопросами из зала.

Количество мест ограничено. Приоритет будет отдан студентам. Наличие студенческой карты будет строго проверяться.

Организатор – CURussianSociety

КОГДА: 13 марта в 19:30

ГДЕ: Darwin Building B40 LT, 99-105 Gower Street, London WC1E 6AA

БИЛЕТЫ: £35; студентам – £15 (eventbrite.co.uk)